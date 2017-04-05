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Вход в избирательный штаб оппозиционера Алексея Навального в Уфе неизвестные закидали яйцами, сообщила руководитель штаба Лилия Чанышева в социальной сети «Вконтакте».
Это случилось 3 апреля. «Закидали яйцами входную группу Штаба Навального в Уфе. Вызвали полицию, — написала Чанышева. — Когда мы утром пришли на работу, обнаружили, что дверь испачкана. Ее забросали яйцами. Кто это сделал, мы не знаем. Пока что ждем приезда полиции».
Сотрудники штаба написали заявление в полицию, чтобы было проведено расследование.
Навальный открыл свой избирательный штаб в Уфе 4 марта. В тот день самого политика попытались закидать яйцами, как только он прибыл на железнодорожный вокзал с целью провести пресс-конференцию и открыть штаб. В итоге яйцом угодили в полицейского и случайного человека, выходившего из вагона, но одежда Навального также была немного запачкана.
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 05 апреля 2017 г. [13:30]
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