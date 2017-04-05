«Яндекс.Такси» заблокирует доступ к заказам для водителей, бравших в понедельник плату за проезд в Санкт-Петербурге, несмотря на то, что сервисом поездки были объявлены бесплатными, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы «Яндекс.Такси» Екатерина Лебедева.

Пользователи соцсетей ранее сообщали, что, несмотря на то, что ряд таксопарков и агрегаторов объявили бесплатными поездки в Санкт-Петербурге после взрыва в метро, некоторые водители взимали плату за проезд, а также не брали заказы от таксопарков и агрегаторов, а предлагали услуги в частном порядке за деньги.

По словам Лебедевой, «Яндекс.Такси» примерно с 17:00 сделал бесплатными поездки по всему городу. «Водителей мы предупреждали о том, что поездки по городу не должны тарифицироваться, по нескольким каналам: уведомлениями через приложение «Яндекс.Таксометр», в котором водитель видит заказ, по sms, а также телефонными звонками — эту работу делал наш call-центр. Всем водителям, которые возили пассажиров бесплатно, мы компенсируем расходы», — сказала Лебедева.

«К сожалению, отдельные случаи, когда водители пытались воспользоваться ситуацией и взять с пассажиров деньги, несмотря на наши просьбы и готовность субсидировать бесплатные поездки, все-таки встречались. Всем пользователям, которые прислали нам информацию о таких поездках, мы оперативно возвращали деньги. С водителями, которые вели себя подобным образом, мы будем разбираться отдельно, в том числе блокировать доступ к заказам пользователей в приложении «Яндекс.Такси», — сказала представитель компании.

В Uber не поступало сообщений, что сотрудничающие с сервисом водители взимали плату при нулевой стоимости поездки. «Вчера при заказе поездок в районе происшествия пользовали видели нулевую стоимость в своем приложении Uber. Нам не поступало сообщений от пользователей о случаях, когда водители просили бы наличную оплату, в то время как приложение указывало бесплатную поездку», — сказала PR-директор Uber Ирина Гущина. Она добавила, что если в компанию поступят сообщения о таких фактах, Uber обязательно отреагирует.

Пресс-секретарь Gett Taxi Алена Балакирева сообщила, что компания проводит проверку, чтобы определить, были ли случаи, чтобы сотрудничающие с Gett Taxi водители не брали заказы из приложения или взимали с пассажиров повышенную плату. Gett Taxi в понедельник не обнулял стоимость поездок для пассажиров. Однако, чтобы мотивировать водителей выходить на линию, компания увеличила для них оплату.

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