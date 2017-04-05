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Труп хозяина сгоревшего дома нашли на пожарище в новосибирском селе

В Новосибирской области проводится проверка по факту гибели мужчины в результате пожара. Как сообщили в региональном управлении МЧС, 4 апреля в 6.28 поступило сообщение о том, что в селе Ташара горит частный дом на двух хозяев.

— В результате пожара квартира №1 была повреждена изнутри. В 6:35 пожар ликвидирован. В тушении было задействовано 3 единицы техники и 11 человек личного состава, — рассказали в спасательном ведомстве.

А в СК сообщили, что в сгоревшем доме обнаружили труп 58-летнего мужчины.

— В ходе осмотра места происшествия следователем обнаружено тело хозяина дома. При проведении судебно-медицинской экспертизы установлено, что мужчина скончался в результате отравления угарным газом. В настоящее время установлена и причина возгорания – неосторожное обращение погибшего с огнем при курении, — рассказал старший помощник руководителя управления (по взаимодействию со СМИ) по Новосибирской области Алексей Максименко.

Мужчина проживал в доме со своей матерью, которая в ночь происшествия ночевала у соседей. Дом, где произошло происшествие, является двухквартирным. Проживающие во второй квартире лица в ту ночь по месту жительства отсутствовали. Принадлежащее им жилище огнем повреждено частично, поскольку своевременно прибывшие на место сотрудники противопожарной службы своими оперативными действиями потушили пожар.

В ходе проводимой следователем проверки устанавливаются все обстоятельства происшествия, по её окончании будет принято процессуальное решение.

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Труп хозяина сгоревшего дома нашли на пожарище в новосибирском селе

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 05 апреля 2017 г. [13:05]

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