USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
В Новосибирской области проводится проверка по факту гибели мужчины в результате пожара. Как сообщили в региональном управлении МЧС, 4 апреля в 6.28 поступило сообщение о том, что в селе Ташара горит частный дом на двух хозяев.
— В результате пожара квартира №1 была повреждена изнутри. В 6:35 пожар ликвидирован. В тушении было задействовано 3 единицы техники и 11 человек личного состава, — рассказали в спасательном ведомстве.
А в СК сообщили, что в сгоревшем доме обнаружили труп 58-летнего мужчины.
— В ходе осмотра места происшествия следователем обнаружено тело хозяина дома. При проведении судебно-медицинской экспертизы установлено, что мужчина скончался в результате отравления угарным газом. В настоящее время установлена и причина возгорания – неосторожное обращение погибшего с огнем при курении, — рассказал старший помощник руководителя управления (по взаимодействию со СМИ) по Новосибирской области Алексей Максименко.
Мужчина проживал в доме со своей матерью, которая в ночь происшествия ночевала у соседей. Дом, где произошло происшествие, является двухквартирным. Проживающие во второй квартире лица в ту ночь по месту жительства отсутствовали. Принадлежащее им жилище огнем повреждено частично, поскольку своевременно прибывшие на место сотрудники противопожарной службы своими оперативными действиями потушили пожар.
В ходе проводимой следователем проверки устанавливаются все обстоятельства происшествия, по её окончании будет принято процессуальное решение.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 05 апреля 2017 г. [13:05]
[14:45] С поддельным автозапчастями будет бороться государство
[14:35] Книгу о мире и войне написал 90-летний фронтовик из Бердска
[14:20] Что подорожало в магазинах?
[14:45] С поддельным автозапчастями будет бороться государство
[14:35] Книгу о мире и войне написал 90-летний фронтовик из Бердска
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 3 C°, ветер: 6.4 м.с.
Снег, ветер: юго-западный
|
Днем: 3 C°, ветер: 5.0 м.с.
Облачно, ветер: юго-западный
|
Днем: 3 C°, ветер: 6.7 м.с.
Снег, ветер: юго-западный