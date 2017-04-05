На подписании у мэра находится постановление о проведении весеннего субботника 2017 года в Бердске, рассказал на заседании штаба по отопительному сезону начальник управления ЖКХ Владимир Захаров. В этом году он стартует 17 апреля и пройдет до конца месяца.

Городские улицы, парки и дворы станут чище усилиями муниципальных служб, управляющих компаний, бизнесменов и самих жителей. Хлам, опавшую листву и поломанные ветки будут собирать и отправлять на свалку. Муниципалитет обеспечит энтузиастов мешками и всем необходимым для этого благого дела. В то же время власть призывает УК своевременно вывозить собранный мусор.

По словам Захарова, традиция общегородских субботников с каждым годом становится более массовой. Бердчане охотно выходят на лицу для совместной уборки.

— Главная задача — это не просто убрать прилегающую к дому территорию. Наша задача — аргументированно вывести жителей, чтобы жители приняли участие в уборке. Они не должны проснуться и увидеть, что их двор чистый — и обрадоваться, — обратился Владимир Николаевич к руководителям УК. — Хотелось бы привлечь жителей для уборки той территории, на которой они проживают.

По словам чиновника, примером такой работы может служить УК «Кристалл». В прошлом году ее подопечные навели порядок не только во дворе, но и в близлежащем сосновом бору. Как отметил директор компании Виктор Злобин, весенняя уборка рощи стала для жителей традиционной.

В областном центре официальной датой субботника назначено 22 апреля. Планируется, что в общегородской акции по уборке примут участие предприятия, воинские части, а также жители Новосибирска.

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