В Бердском городском суде 5 апреля продолжился судебный процесс по делу бывшего прокурора Искитимского района Геннадия Ситникова. Экс-правоохранитель обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Напомним, по версии следствия, Ситников обманным путем похитил 200 000 рублей у бердскго бизнесмена Игоря Супруна. В 2015 году бывший силовик уже получил срок за покушение на мошенничество. Он требовал с Супруна деньги, чтобы якобы повлиять на ход уголовных дел в отношении бизнесмена. Однако, как установил суд, в действительности Ситников ничего не мог решить, и поэтому ввел Супруна в заблуждение.

А в 2016 году Игорь Супрун сообщил в следственные органы об еще одном факте вымогательства у него денег со стороны Геннадия Владимировича. Следствие считает, что за 200 тыс. рублей прокурор обещал коммерсанту помочь снять судимость. С таким ходатайством Супрун обратился в Искитимский районный суд в 2014 году. В действительности же, считает сторона обвинения, руководитель надзорного органа на суд никакого воздействия не оказал. А деньги от Супруна, тем не менее, получил.

Впрочем, сегодня, адвокат Ситникова — Василий Кальван — рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что его подзащитный вину категорически не признает.

— Ситников занимал деньги (у Супруна) на лечение отца, действительно. У него как раз были установлены онкологические заболевания. Лечение было дорогостоящим. Денежные средства были переданы сестре Ситникова в другой регион, она оплатила все расходы, — пояснил Кальван.

Тема заболевания отца Ситникова прозвучала и в сегодняшнем заседании. Суд допросил в качестве свидетеля бывшую жену Геннадия Ситникова — помощника прокурора Новосибирска Светлану Бохан. Она подтвердила, что у ее свекра, проживающего в Волгоградской области, диагностировали рак. Геннадий Владимирович очень переживал это событие, ведь его мать тоже скончалась от аналогичного недуга. Но поскольку у отца онкологию выявили на ранней стадии, Ситников рассчитывал ему помочь вылечиться. Госпожа Бохан, которая в 2013-2014 годах еще состояла в супружеских отношениях с подсудимым, правда, не помнит, занимал ли ее муж у кого-либо денежные средства на лечения больного папы. Но она предположила, что экс-супруг мог отсылать на эти цели свои личные сбережения и часть зарплаты.

Кстати, спасти отца Ситникова от страшной болезни так и не удалось. Он скончался весной 2014 года.

Подробности любопытного дела, где героями являются правоохранители Искитима и бизнесмены Бердска (в том числе очень известные), читайте в ближайшее время.

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