Борьба с хищениями электроэнергии нашла поддержку в инициативе депутатов Госдумы РФ. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», депутаты хотят предусмотреть уголовную ответственность вплоть до тюремного заключение за это.

По информации «Региональных энергетических сетей», на территории Новосибирской области остро стоит проблема энерговоровства. Специалисты АО «РЭС» неоднократно озвучивали сложность ситуации с воровством электрической энергии как в средствах массовой информации, так и в диалоге с органами власти и правоохранительными органами. В практике предприятия встречаются различные способы воздействия на приборы учета электрической энергии, самовольного подключения к электрическим сетям (так называемые набросы на воздушные линии электропередачи), а также монтаж скрытой проводки и другие «народные» методы хищений электроэнергии.

В пределах всего государства объемы потерь, обусловленных безучетным потреблением, настолько велики, что масштаб данной проблемы был признан на уровне Министерства энергетики Российской Федерации. Принимая во внимание тот факт, что кроме экономических потерь, воровство электроэнергии затрагивает вопросы обеспечения безопасности на объектах электросетевого хозяйства и, следовательно, сказывается на безопасности граждан, специалисты ведомства инициировали внесение поправок в законодательство.

«Минэнерго России поддерживает необходимость ужесточения существующих норм об уголовной ответственности за хищения в сфере энергообеспечения, выражающиеся в незаконном присоединении к электрическим сетям и нелегальном потреблении электрической энергии», — сообщили в министерстве.

В итоге в феврале 2017 года Минэнерго подготовило и направило на утверждение в правительство РФ законопроект, который предполагает введение уголовной ответственности за неоднократное самовольное подключение к электрическим сетям.

А буквально на днях депутаты Государственной думы от фракции «Единая Россия» Михаил Старшинов и Гаджимет Сафаралиев предложили внести поправки в Уголовный кодекс РФ, а именно в п. 3 ст. 158, тем самым приравняв кражу из объекта электросетевого хозяйства к хищению углеводородов из газо- и нефтепроводов.

Законопроект, направленный в правительство и Верховный суд РФ для получения отзывов, предусматривает наказание до шести лет лишения свободы за кражу электроэнергии из объекта электросетевого хозяйства.

При этом инициаторы законопроекта отмечают, что в законопроекте оговаривается, что нарушители, добровольно сообщившие о преступлении и в полном объеме возместившие причиненный ущерб, могут быть освобождены от уголовной ответственности.

На данный момент инициативы находятся на рассмотрении, однако, стоит отметить, что ужесточение мер ответственности за хищение электроэнергии нашло поддержку на государственном уровне.

— В связи с этим АО «РЭС» в очередной раз обращаются к потребителям с призывом не допускать противоправных деяний, не вмешиваться в работу приборов учета. В борьбе с преступными действиями нарушителей немаловажной является помощь сознательных граждан. АО «РЭС» призывает анонимно сообщить об известных фактах хищения электроэнергии по телефону 224-75-77 или на сайт www.eseti.ru в разделе «Сообщить о хищении», — рассказали в РЭС.

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