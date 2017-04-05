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Злостные неплательщики по квитанциям за коммунальные услуги рискуют стать ответчиком в судебном процессе. Об этом сегодня, 5 апреля, рассказал замначальника искитимского отделения Новосибирскэнергосбыта Дмитрий Корешков на еженедельном собрании коммунальщиков.
По его словам, особенно грешат многомиллионнымми долгами управляющие компании, товарищества и кооперативы жильцов, которые сами принимают платежи от своих подопечных. НЭС, выступающий агентом Комбината бытовых услуг по сборам оплаты услуг, готовит иски в суд к таким нерасторопным организациям. Одной из первых в списке идет УК «Сибирский стандарт». Обитали подведомственных ей домов недоплатили сбытовикам 21,2 млн рублей, при этом не спешат ликвидировать такой огромный «хвост»: за март они внесли всего 659 тыс. рублей. Тяжбы с недобросовестными потребителями могут начаться уже в апреле.
Председателей ТСЖ и ЖСК, где хромает платежная дисциплина, сегодня вызвали на комиссию в городскую админстрацию, говорит замначальника местного отделения НЭСа. А УК он призвал не церемониться с теми, кто не желает платить по счетам, а перекрывать им доступ к коммунальным благам.
— К управляющим компаниям, кто самостоятельно осуществляет сборы, обращаюсь с тем, чтобы активизировали работу с должниками — и в плане отключений от коммунальных услуг, и в плане проведения претензионной исковой работы, — обратился к домоуправителям Корешков.
На сегодня дебиторская задолженность всех потребителей составляет более 300 млн. рублей. Более 200 из них должны именно УК. Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», к особо упрямым уклонистам от оплаты КБУ уже принимает крайние меры воздействия. Сотрудники предприятия ставят заглушки на унитаз в квартирах неплательщиков, лишая их возможности справлять нужду цивилизованным способом.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 05 апреля 2017 г. [11:50]
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