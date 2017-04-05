Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Мнение жителей Бердска о благоустройстве дворов хочет услышать губернатор

Проекты муниципальных программ благоустройства в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» представлены на общественное обсуждение на интернет-сайтах муниципальных образований численностью населения свыше 1000 человек. Создать все необходимые условия для анализа мнений граждан по данной теме Губернатор Владимир Городецкий поручил главам муниципальных образований 3 апреля в ходе аппаратного совещания.

«Самая главная задача – вовлечь в обсуждение людей, услышать их мнения по актуальным вопросам благоустройства своих муниципальных образований, проанализировать поступившие предложения и учесть их при утверждении программ. Сами жители территорий будут определять, как сделать окружающую их городскую среду комфортной и удобной для жизни. Местные органы власти должны создать для этого все необходимые условия», – подчеркнул Губернатор Владимир Городецкий, возглавляющий межведомственную комиссию по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Новосибирской области.

Заместитель министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов на совещании отметил, что, согласно требованиям Минстроя РФ, до 1 апреля все участвующие в приоритетном проекте муниципальные образования численностью населения свыше 1000 человек, опубликовали на своих интернет-сайтах ряд документов: проект муниципальной программы благоустройства на 2017 год, порядок его общественного обсуждения, а также порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении объектов в муниципальную программу.

Срок общественного обсуждения составляет не менее 30 дней – до 25 мая данные программы должны быть утверждены с адресным перечнем благоустраиваемых в 2017 году дворов и общественных пространств.

Напомним, что в 2017 году в регионе в рамках приоритетного проекта в нашем регионе будет благоустроено более 200 объектов. Общий объем финансирования мероприятий приоритетного проекта составит более 700 млн рублей за счет средств федерального и областного бюджета (из федерального будет выделено более 470 млн рублей, из областного – около 258 млн рублей). Проект коснется муниципальных образований численностью населения свыше 1000 человек, в том числе города Новосибирска – областной центр получит на данные цели из бюджета Новосибирской области 140 млн рублей.

Полагаются деньги и Бердску. Впрочем, бердские чиновники выбирали дворы, которые получат деньги на благоустройство, за закрытой дверью, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Для справки

Цель проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного в ноябре 2016 года президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, – создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации. Проект подразумевает реализацию в стране к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству и предусматривает финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий благоустройства, с участием общественного обсуждения объектов благоустройства.

Новости smi2.ru

  • Спасибо за наш двор (14)
  • Соседи многоэтажек Бердска становятся ближе (2)
  • Пенсионерка просит скамейку (18)
  • Пенсионерка из Бердска создала для детей сказочный двор (слайд-шоу) (16)
  • За 1,5 млн рублей ТСЖ и управляющие компании могут обустроить дворы в Бердске (6)
Мнение жителей Бердска о благоустройстве дворов хочет услышать губернатор

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 05 апреля 2017 г. [11:40]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[14:45] С поддельным автозапчастями будет бороться государство

[14:35] Книгу о мире и войне написал 90-летний фронтовик из Бердска

[14:20] Что подорожало в магазинах?

Все новости

[14:45] С поддельным автозапчастями будет бороться государство

[14:35] Книгу о мире и войне написал 90-летний фронтовик из Бердска

[14:20] Что подорожало в магазинах?


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 72%

05 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 67%

06 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 31%, облачность: 75%

07 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: