Проекты муниципальных программ благоустройства в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» представлены на общественное обсуждение на интернет-сайтах муниципальных образований численностью населения свыше 1000 человек. Создать все необходимые условия для анализа мнений граждан по данной теме Губернатор Владимир Городецкий поручил главам муниципальных образований 3 апреля в ходе аппаратного совещания.

«Самая главная задача – вовлечь в обсуждение людей, услышать их мнения по актуальным вопросам благоустройства своих муниципальных образований, проанализировать поступившие предложения и учесть их при утверждении программ. Сами жители территорий будут определять, как сделать окружающую их городскую среду комфортной и удобной для жизни. Местные органы власти должны создать для этого все необходимые условия», – подчеркнул Губернатор Владимир Городецкий, возглавляющий межведомственную комиссию по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Новосибирской области.

Заместитель министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов на совещании отметил, что, согласно требованиям Минстроя РФ, до 1 апреля все участвующие в приоритетном проекте муниципальные образования численностью населения свыше 1000 человек, опубликовали на своих интернет-сайтах ряд документов: проект муниципальной программы благоустройства на 2017 год, порядок его общественного обсуждения, а также порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении объектов в муниципальную программу.

Срок общественного обсуждения составляет не менее 30 дней – до 25 мая данные программы должны быть утверждены с адресным перечнем благоустраиваемых в 2017 году дворов и общественных пространств.

Напомним, что в 2017 году в регионе в рамках приоритетного проекта в нашем регионе будет благоустроено более 200 объектов. Общий объем финансирования мероприятий приоритетного проекта составит более 700 млн рублей за счет средств федерального и областного бюджета (из федерального будет выделено более 470 млн рублей, из областного – около 258 млн рублей). Проект коснется муниципальных образований численностью населения свыше 1000 человек, в том числе города Новосибирска – областной центр получит на данные цели из бюджета Новосибирской области 140 млн рублей.

Полагаются деньги и Бердску. Впрочем, бердские чиновники выбирали дворы, которые получат деньги на благоустройство, за закрытой дверью, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Для справки

Цель проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного в ноябре 2016 года президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, – создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации. Проект подразумевает реализацию в стране к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству и предусматривает финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий благоустройства, с участием общественного обсуждения объектов благоустройства.

Новости smi2.ru