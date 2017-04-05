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Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора фельдшеру отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ «Суоярвская ЦРБ» Ирине Щербаковой.
Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщили 4 апреля в СКР.
Следствием и судом установлено, что 18 июня 2016 года в 15.12 на пульт станции скорой медицинской помощи ГУБЗ «Суоярвская ЦРБ» поступил звонок от 12-летнего ребенка, находящегося в акватории озера Сямозеро. На изъятой следователями аудиозаписи отчетливо слышно, как испуганным голосом на фоне криков других детей он просил о помощи. Происходящее дальше не поддается никакой логике. На другом конце провода в грубой форме женщина перебивает собеседника, сообщив, что разговор записывается, а номер телефона будет отправлен в полицию, после чего она прервала разговор. Ребенок, очевидно, не поверил тому, что услышал, и попытался переспросить у женщины, но в ответ раздались лишь короткие гудки.
Следователи СК установили, что разрыв связи произошел именно со стороны диспетчерской, в которой вот так запросто положили трубку, оборвав надежду ребят на спасение, которые в тот момент, вероятно, еще не осознавали, что помощь уже не придет. В это время на расстоянии 100 км от места трагедии находилось одно из подразделений спасательной службы, которое имело все технические возможности для выхода в озеро для спасательной операции. Моделируя ситуацию, следователи пришли к выводу, что спасение детей могло начаться на 18 часов раньше, если бы только поступил сигнал.
В то время, как ребята ждали помощи, Щербакова, получившая звонок от девочки, не только не уведомила иные экстренные службы, но и скрыла сам факт поступления сигнала, не доложила о нем даже руководителю и вообще не отразила в журнале регистрации вызовов. Спасательная операция началась лишь утром следующего дня после того, как одна из выживших девочек вышла в деревню на берегу озера и сообщила местным жителям о произошедшей трагедии. В ходе расследования следователи регионального СК России изъяли сервер, на котором хранились записи всех телефонных разговоров, поступающих на станцию, изучили эту запись и приобщили ее к материалам уголовного дела.
Следователями были допрошены свидетели, проведены очные ставки, в том числе с подсудимой, следственные эксперименты, обыски и осмотры в медицинском учреждении, а также по месту жительства фельдшера. Собранные следователями СКР доказательства легли в основу обвинительного заключения.
Приговором суда Щербаковой назначено наказание в виде 3 лет колонии поселения с отсрочкой приговора до достижения 14-летнего возраста дочерью осужденной.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 05 апреля 2017 г. [11:35]
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