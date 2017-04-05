В день выборов президента России КПРФ хочет организовать референдум по вопросу о возврате выборов мэров в Иркутской области, заявил губернатор Сергей Левченко (избран от КПРФ), передает Ъ. Это повысит явку и поможет принятию соответствующего законопроекта в заксобрании, считает он. В комитете Госдумы по вопросам местного самоуправления (МСУ) говорят: юридических преград для проведения референдума нет. Если сторонникам губернатора откажут в референдуме на уровне избиркома, инициатива в любом случае «сформирует положительный образ Компартии», считает эксперт.

Законопроект о возврате прямых выборов мэров в Иркутской области «в заксобрание будет вносить фракция КПРФ в течение ближайших дней», заявил Сергей Левченко. «Большинство в заксобрании («Единая Россия») два года назад в срочном порядке принимало закон (об отмене выборов мэров), и сейчас есть серьезное опасение, что закон не будет принят,— говорит он.— Референдум может развитие ситуации изменить». Полномочия мэра Иркутска Дмитрия Бердникова заканчиваются в 2020 году, но коммунисты решили «не растягивать ситуацию». «Будет общественное движение, потом формальная юридическая процедура»,— говорит губернатор. Совместить референдум он предлагает с выборами президента РФ, которые пройдут в марте 2018 года.

Референдум возможен юридически, следует из письма главы комитета Госдумы по МСУ Алексея Диденко (ЛДПР). «Вопрос об определении порядка избрания и места в системе органов МСУ глав муниципальных образований субъекта РФ, четко сформулированный и не допускающий возможности его множественного толкования, может быть вынесен на референдум субъекта РФ,— говорится в письме.— Может быть вынесен и вопрос об утверждении проекта закона Иркутской области вместе с текстом законопроекта». Если граждане поддержат вопрос, срок подготовки закона не может превышать три месяца (п. 9 ст. 73 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права участия на референдумы граждан РФ»).

«Если пройдет референдум, то и явка во время выборов будет выше. Как показывают опросы, жители Иркутска и области выступали за возврат выборов мэра»,— говорит Сергей Левченко. С руководством КПРФ и администрацией президента (АП) губернатор референдум не обсуждал: «Выборы на уровне муниципалитета, что я буду федеральные органы власти загружать». Ранее источник в АП одной из возможных мер по повышению явки избирателей на выборах президента называл региональные референдумы, однако подчеркивал, что пока это обсуждается лишь в теории.

«Региональный референдум может решить вопрос о 70-процентной явке. А в случае успеха позволит сдвинуть с мертвой точки конфликт между властями региона и областного центра»,— считает секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. Сергей Левченко выиграл выборы губернатора в 2015 году. Незадолго до этого по инициативе губернатора-единоросса Сергея Ерощенко с отменой выборов мэра была проведена смена главы Иркутска. О том, что это стало вкладом в поражение господина Ерощенко на губернаторских выборах, говорил Вячеслав Володин, занимавший тогда пост первого заместителя главы АП. Прежний мэр Виктор Кондрашов, выигрывавший выборы с 70% голосов, пользовался большей популярностью, чем выбранный из числа депутатов Дмитрий Бердников.

«Попытки провести муниципальные референдумы по выборам мэров были в Ульяновске, Саратове и городах второго плана, но везде натыкались на то, что референдум перестал быть вопросом местного значения»,— говорит эксперт КГИ Андрей Максимов. Юридических преград для проведения регионального референдума он не видит, но они могут быть политические. «С одной стороны, он формирует положительный образ Компартии, с другой — повышает явку на выборах и может быть воспринят положительно»,— отмечает господин Максимов. При желании можно забраковать инициативу в избиркоме при сдаче подписей в поддержку референдума (их потребуется более 37 тыс., в регионе 1,8 млн избирателей), говорит эксперт, тогда заявление губернатора будет «лишь политической инициативой» и до заксобрания, которое назначает голосование, не дойдет.

«Поддержит ли инициативу фракция «Единой России», я один не могу сказать, все-таки это коллективное решение»,— заявил спикер заксобрания региона единоросс Сергей Брилка. «Если вдруг депутаты и мэр Иркутска посчитают, что пришло время вернуть прямые выборы, я это предложение поддержу»,— сказал глава фракции ЛДПР Олег Кузнецов. Он заверил, что партия всегда за прямые выборы, хотя именно депутаты от ЛДПР стали инициаторами отмены выборов мэра Иркутска. Против отмены выборов выступают в «Гражданской платформе», у которой есть фракция в заксобрании.

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