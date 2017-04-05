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За 133 тыс. рублей подготовят Мемориал Славы в Бердске ко Дню Победы

В Бердске ищут подрядчика для текущего ремонта Мемориала Славы в парке Победы. Первоначальная цена контракта — 133 тыс. рублей.

На эти средства рабочие должны отремонтировать штукатурку на потолке в арке мемориального комплекса, покрасить фасады, очистить поверхности от химических загрязнений. Подрядчик также приведет в порядок ступени и бордюры, отреставрирует облицовочную плитку, если это требуется​. Иными словами, мемориал подготовят к празднованию Дня Победы. Такие работы проводятся каждый год.

Напомним, в прошлом году Мемориал Славы отремонтировали капитально. Стены памятника отделали гранитом, установили новые звезды на урны с землей городов-героев, поставили латунную звезду на Вечный огонь. Реконструкция памятного места продолжится до 2018 года. В планах у властей — поменять асфальтовое покрытие рядом с Мемориалом.

Также добавим, что уже в этом году в парке Победы появится Аллея Героев с бюстами бердчан, прославивших Бердск.

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За 133 тыс. рублей подготовят Мемориал Славы в Бердске ко Дню Победы

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 05 апреля 2017 г. [11:00]

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Курьер.Среда.Бердск

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