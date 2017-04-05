Губернатор Владимир Городецкий 4 апреля провёл внеочередное совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Новосибирской области. Единственным пунктом повестки стало утверждение дополнительных мер по усилению антитеррористической защищённости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств региона.

Заседание, по предложению губернатора, началось с минуты молчания в память обо всех погибших 3 апреля в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге.

Во время заседания главе региона доложили, что в Новосибирской области начаты проверки обеспечения безопасности на транспорте и объектах транспортной инфраструктуры: проводится осмотр не только подвижного состава новосибирского метрополитена, но и трамваев, автобусов, в том числе междугородних, станций метрополитена, транспортных депо и т.д. Кроме этого, уже проведены дополнительные инструктажи о порядке действий при угрозе теракта с работниками охранных организаций и сотрудниками транспортных предприятий. Подразделения транспортной безопасности новосибирского метрополитена усилены сотрудниками полиции.

«Мы должны быть полностью уверены, что безопасны абсолютно все объекты, начиная от общественного пассажирского транспорта — рейсовые автобусы, маршрутные такси, метро и трамваи, и заканчивая объектами культуры и спорта. И только ежедневный жёсткий контроль и неукоснительное соблюдение мер безопасности всеми службами может обеспечить защиту жителей нашей области», — подчеркнул Владимир Городецкий.

В целом, как отметили на заседании, все субъекты транспортной инфраструктуры готовы к ситуационному реагированию. Решено принять дополнительные меры, направленные на повышение эффективности работы подразделений транспортной безопасности.

«Меры по обеспечению безопасности должны быть выверены до мелочей, а сам процесс находиться на особом контроле всех служб. Если потребуется — находите нестандартные решения, выходите за рамки, устанавливаемые регламентом. Жизнь и здоровье людей важнее», — призвал Губернатор.

По итогам заседания принят ряд решений, исполнение которых позволит усилить антитеррористическую защищённость жителей Новосибирской области.

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