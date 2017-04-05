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Коммунальную аварию второй день устраняют сотрудники «Комбината бытовых услуг» в частном секторе Бердска. Еще в субботу, 1 апреля, возле дома № 33 по ул. Ушакова обрушился свод канализационного коллектора. Как пояснили в КБУ, проблемное место сразу огородили, чтобы никто из прохожих не угодил в образовавшуюся внушительных размеров яму.
Вчера, 4 апреля, рабочие приступили к ликвидации аварии. По словам представителя КБУ, прореха появилась в старой трубе диаметром 800 мм. Именно по ней идут все стоки с Микрорайона. Под действием коррозии и испарений от нечистот коллектор разрушился, и грунт обвалился. Специалистам предстоит заменить рухнувший отрезок сети.
— Это достаточно проблемный участок. Подобное разрушение было и впрошлом году. Мы каждый год восстанавливаем трубу на Ушакова маленькими участками, где идет обрушение, — говорят в КБУ.
Работа может затянуться на несколько дней. В это время обитателям близлежащих домов придется потерпеть неприятный запах. Проезд автомобилей по аварийному участку дороги перекрыт. Но это, уверяют на предприятии, не принесет больших неудобств: движение там не самое интенсивное.
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 05 апреля 2017 г. [10:05]
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