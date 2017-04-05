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Скончался сенатор от несчастного случая в оздоровительном центре

По факту смерти в результате несчастного случая члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Вадима Тюльпанова в Санкт-Петербурге организована доследственная проверка. Об этом 4 апреля рассказали в СКР.

— Днем, 4 апреля 2017 года, находясь в помещении оздоровительного центра в Кировском районе Санкт-Петербурга, Вадим Тюльпанов поскользнулся и получил при падении травму. Прибывшая на место происшествия бригада «скорой помощи» констатировала смерть потерпевшего, — сообщили в Следственном комитете.

Прошел осмотр места происшествия, в том числе с участием следователей-криминалистов и специалиста в области судебной медицины, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Назначаются необходимые экспертизы с целью установления обстоятельств и причины смерти.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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Скончался сенатор от несчастного случая в оздоровительном центре

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 05 апреля 2017 г. [09:50]

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