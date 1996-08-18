Следственный комитет России во вторник, 4 апреля, опубликовал список погибших в результате взрыва в вагоне метро Санкт-Петербурга, чьи личности уже установлены:

1) Алиева Динара Самандаровна, 08.10.1996

2) Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996

3) Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998

4) Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966

5) Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990

6) Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945

7) Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991

Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950

9) Петров Денис Романович, 27.12.1991

10) Сагадеев Мансур Тахирович, 27.08.2000 или 27.03.2000

Не представляется возможной визуальная идентификация остальных погибших, назначены генетические экспертизы.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», взрыв в подземке Петербурга произошел 3 апреля в 14.40. Возбуждено уголовное дело по статье «теракт». Погибло 14 человек, получили ранения 45 — те, кто находился в третьем вагоне поезда, ехавшего на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт».

Среди погибших есть и предполагаемый террорист-смертник — гражданин Киргизии, связанный с боевиками.

4 апреля в России объявлен трехдневный траур.

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