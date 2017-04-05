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В Болотнинском районе Новосибирской области в суд направлено уголовное дело в отношении гражданина, проглотившего чек алкотестера. Об этом 4 апреля сообщили в областной прокуратуре.
Прокурор Болотнинского района направил в суд уголовное дело в отношении 35-летнего Юрия Логонского. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК РФ (вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия).
По версии органа дознания 28 декабря 2016 года Логонский находился в помещении мирового суда Болотнинского судебного района, где знакомился с материалами дела об административном правонарушении, возбужденного в отношении него по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния).
— Логонский, желая воспрепятствовать осуществлению правосудия по указанному делу, вырвал из него лист – чек алкотестера, который являлся доказательством его вины в совершении административного правонарушения, и уничтожил данный лист, проглотив его. Логонский от дачи показаний при расследовании по уголовному делу отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ — не свидетельствовать против самого себя, — рассказали в облпрокуратуре.
Санкция ч. 1 ст. 294 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 05 апреля 2017 г. [09:15]
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