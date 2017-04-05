На сайте госзакупок размещены два конкурса, где заказчиком работ выступает министерство строительства Новосибирской области. Участники, которые получат контракт, должны разработать проект градостроительного развития зон опережающего развития новосибирской агломерации «порт Ташара» и «Аэросити».

Начальная цена контрактов по разработке проектов «Аэросити» и порт Ташара составляет 7 млн рублей и 6,8 млн рублей соответственно. Итоги по двум аукционам подведут 26 апреля. Подрядчики должны будут провести исследовательскую работу по указанным зонам опережающего развития новосибирской агломерации.

В исследовательской работе нужно отобразить анализ градостроительной ситуации на исследуемой территории. Подрядчику необходимо проанализировать документы социально-экономического развития региона и муниципальных образований в границах своего проекта. В работу также войдет определение трендов развития рынков, выявление растущих сегментов и перспективных для вывода новых продуктов, определение возможных новых мест приложения труда в границах проектируемой территории. В задачи подрядчика, кроме того, входит подготовка предложения по размещению объектов инфраструктуры, производственных площадок, инженерных объектов и паспорта инвестиционных площадок, а также внесение предложений по выбору формы и организации управления зоной опережающего развития.

В границы проектируемой территории порта Ташара входят Ташаринский, Балтинский, Дубровинский, Новомошковский сельсоветы, р.п. Станционно-Ояшинский и р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области. В рамках контракта исполнитель должен внести предложения по развитию туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан в указанной зоне, подготовить предложения по созданию промышленно-логистического парка «порт Ташара», проанализировать территории на границы зон затопления и отобразить их на карте. Помимо этого подрядчику потребуется проанализировать сведения о наличии месторождений полезных ископаемых. В целом в проект «Ташара» включено решение подрядчиком 23 задач. На составление двух томов исследования дается 420 календарных дней.

Из размещенной документации следует, что подрядчику по проекту «Аэросити» нужно провести анализ западной части территории Новосибирск, куда входят ул. Хилокская, Толмачевское шоссе, улицы Станционная, Клубная, Невельского, ул. Энергетическая. Кроме того, исполнитель работ должен проанализировать располагающиеся недалеко от границы городского округа Новосибирска Кудряшовский, Криводановский, Толмачевский сельсоветы, город Обь, р.п. Коченево и село Прокудское. В документации проекта для подрядчика указано 13 задач. Работа, на выполнение которой дается 420 календарных дней, будет состоять так же из двух томов.

Напомним, в апреле 2014 года была утверждена схема территориального планирования Новосибирской агломерации. В 2015 году между муниципальными образованиями подписано соглашение о создании агломерации. Внутри нее определены пять зон опережающего развития: «Наукополис», объединяющий научно-образовательный потенциал Академгородка, Кольцово и Краснообска; «Аэросити» на базе аэропорта Толмачево; Восточная транспортно-логистическая зона, включающая северо-восточную часть Новосибирска, часть территорий Новосибирского и Мошковского района; строительно-производственный кластер на базе территорий Искитима и Бердска; порт Ташара Мошковского района.

По каждой из зон планируется провести научно-исследовательскую работу, по итогам которой будут даны рекомендации о размещении объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, производственных площадок, жилых массивов.

Источник: ksonline.ru

Новости smi2.ru