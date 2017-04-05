Госдума рассмотрит в среду протокольное поручение от КПРФ с требованием проверить факты из расследования Навального по Медведеву. Инициативу коммунистов не поддержал спикер нижней палаты Вячеслав Володин, заявивший, что «неправильно вовлекать Думу в эту историю»

В среду, 5 апреля, Госдума рассмотрит предложенное депутатами от КПРФ протокольное поручение об обращении в правоохранительные органы с требованием проверить данные о недвижимости премьера Дмитрия Медведева, изложенные в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК​) Алексея Навального. Об этом РБК рассказали два участника заседания с​овета нижней палаты, на котором обсуждалась инициатива коммунистов.

Против этого поручения на заседании выступил спикер Думы Вячеслав Володин, сообщили собеседники РБК. По словам одного из них, спикер считает, что «поддержать поручение — значит поддержать Навального».

Володин сказал депутатам, что не видит смысла рассматривать поручение, так как «пострадавшей стороны нет, фактов взятки нет», а фильм ФБК «распространяет лживую информацию», сказал другой источник РБК в совете нижней палаты. По его словам, Володин считает, что «неправильно вовлекать Думу в эту историю».

Спикер сказал, что «у всех фракций есть понимание, что надо объединиться, чтобы защитить премьера от нападок Навального, который поет с голоса западных спецслужб», рассказал РБК участник заседания.

Медведев прокомментировал расследование ФБК

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнародовал расследование​​ о резиденциях Медведева и о связанных с ним фондах, которые получили 70 млрд руб. в виде пожертвований. Глава правительства владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом», говорилось в расследовании.

Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова сразу после выхода расследования заявила, что фильм ФБК «носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит». По ее словам, бессмысленно комментировать «пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа».

Отсутствие реакции властей на расследование стало причиной массовых антикоррупционных акций в городах России.

Премьер-министр Медведев прокомментировал обвинения ФБК через месяц, 4 апреля заявил, что расследование Фонда борьбы с коррупцией о его недвижимости и связанных с ним фондах​ сделано по «принципу компота». «Берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают про меня, если это касается меня, про моих знакомых людей​ и про людей, о которых я вообще никогда не слышал. Про какие-то места, где я бывал. Про какие-то места, о которых я тоже никогда не слышал. Собирают там какие-то бумажки, фотографии, одежду. Потом создают такой продукт и предъявляют его», — сказал Медведев во время встречи с рабочими завода ООО «Тамбовский бекон».

Коммунисты предлагают поручить комитету Думы по безопасности запросить у силовиков и в регистрирующих органах информацию и организовать проверку по фактам о якобы противоправной деятельности упомянутых в фильме ФБК благотворительных фондов и физических лиц. Это нужно, чтобы «уяснить степень достоверности примеров, озвученных Навальным А.А. в публикации «Он вам не Димон». В КПРФ предлагают привлечь ​к ответственности фигурантов заметки, либо лиц, причастных к опубликованию материалов, в случае признания их недостоверными».

В ЛДПР и «Справедливой России» пока не готовы сказать о своей позиции по этому поручению. Собеседни​​к РБК в ЛДПР сказал, что депутаты фракции не видели текста поручения. По его словам, фракция определится в среду в зале пленарных заседаний.

Собеседник, близкий к руководству «Справедливой России», заявил, что текста протокольного поручения от КПРФ справороссы также не видели «и на фракции сегодня вопрос о его поддержке не обсуждали». «Но мы по-прежнему не исключаем, что его поддержим, после того как ознакомимся», — сказал он. 29 марта лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал Медведева отреагировать на расследование Фонда борьбы с коррупцией.

Даже если все три оппозиционные фракции проголосую​т за документ, им не удастся его принять из-за нехватки голосов, поскольку 343 из 450 депутатов Думы седьмого созыва относятся к партии власти.

Один из авторов инициативы депутат-коммунист Валерий Рашкин ранее говорил, что​ в случае если протокольное поручение не получит необходимой поддержки парламентариев, то КПРФ намерена инициировать проведение парламентского расследования в отношении Медведева. Для внесения вопроса о создании комиссии по расследованию на рассмотрение Думы необходимо как минимум 90 подписей парламентариев, напомнил депутат КПРФ. Компартию в Думе седьмого созыва представляют 42 депутата, 39 — ЛДПР,​ 23 — «Справедливую Россию». То есть инициировать вопрос по парламентской комиссии смогут только все три оппозиционные фракции общими усилиями.

Коммунисты уже не могут отказаться от публично высказанного намерения внести такое поручение, прокомментировала политолог Екатерина Шульман. «Очевидно стремление воспользоваться волной протестной активности, чтобы как-то продвинуть себя в предвыборный период. Володин — член партии, которую возглавляет Медведев, поэтому его задача — продемонстрировать, что он против проверки премьера, — рассуждает эксперт. — Володин позиционирует себя как начальник всей Думы, ему неприятно, что именно из его «ведомства» — хотя Дума никакое не ведомство — будут исходить политически неправильные сигналы».

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