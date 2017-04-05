Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Астрономы обнаружили внеземную цивилизацию

Загадочные сверхбыстрые радиовспышки, природа которых остается загадкой для астрономов, возникают за пределами Земли и, вероятно, всей нашей Галактики в целом, говорится в статье, принятой к публикации в журнале MNRAS.

«Возможно, что самое странное объяснение этих вспышек – то, что они являются сигналами пришельцев. Понимание того, откуда приходят к нам эти вспышки, является ключом к раскрытию того объекта, который их порождает. Пока только один конкретный всплеск был связан с далекой галактикой. Мы ожидаем, что наш интерферометр Молонгло поможет найти источники и для других вспышек», — рассказывает Маниша Калеб (Manisha Caleb) из Национального университета Австралии в Канберре.

Одни ли мы во Вселенной?

Впервые о существовании таинственных вспышек радиоизлучения (fast radio-burst, FRB) астрономы заговорили в 2007 году, когда они были случайно открыты во время наблюдений за радиопульсарами при помощи телескопа Паркс (Австралия).

В последующие годы ученым удалось найти следы еще девяти подобных всплесков, сравнение которых показало, что они могут носить искусственное происхождение и даже потенциально быть сигналами внеземных цивилизаций из-за необъяснимой периодичности в их структуре.

Весной прошлого года ученые выяснили, что источником одной из таких FRB-вспышек была эллиптическая галактика, расположенная в 6 миллиардах световых лет от Млечного Пути, что заставило их заключить, что подобные всплески рождаются в ходе слияния нейтронных звезд или других компактных объектов, превращающихся в черную дыру.

Как рассказывает Калеб, это открытие не убедило многих ученых в «внеземном» происхождении вспышек, так как только одна из них была локализована с достаточно высокой точностью. Кроме того, очень похожие на FRB-сигналы, так называемые перитоны, оказались порождены не «инопланетянами» или объектами в космосе, а микроволновками в австралийской обсерватории Паркс, где их обнаружили около десяти лет назад.

Калеб и ее коллеги подтвердили, что FRB-вспышки на самом деле возникают в дальнем космосе, а не на Земле, поймав несколько новых сигналов такого типа и изучив их спектр при помощи радиотелескопа-интерферометра Молонгло на юге Австралии. Интерферометры, как объясняют ученые, представляют собой особые «виртуальные» радиотарелки огромных размеров, которые астрономы «собирают», комбинируя сигнал с нескольких отдельных радиотелескопов в разных точках Земли или даже космоса.

Темные радионебеса

Используя интерферометр, ученые надеялись не только доказать, что FRB-сигналы не рождаются внутри самих обсерваторий, которые их обнаруживали в прошлом, но и найти его источник, используя гигантскую чувствительность и размеры «виртуальной тарелки» Молонгло. Идея была достаточно простой – если бы FRB-вспышки рождались на Земле, то тогда интерферометр не увидел бы их, так как он может фиксировать радиосигналы, рождающиеся на высоте не менее чем в тысячу километров от поверхности планеты.

В общей сложности Калеб и ее коллегам удалось зафиксировать рождение трех радиовспышек, и достаточно точно измерить их спектр и определить, что все они возникли в космическом пространстве, а не на Земле – в созвездиях Гидры, Киля и Кормы.

Ни одна из этих вспышек не повторилась, что не позволило ученым точно определить, в какой галактике они возникли, но при этом им удалось подсчитать, как много таких «сигналов инопланетян» должно попадать на Землю каждый день – около 78 FRB-всплесков.

Подобное открытие стало большой неожиданностью для астрономов, так как частота подобных вспышек, зафиксированных на телескопе Паркс, была примерно в 100 раз ниже. Почему это так, ученые не знают, но они предполагают, что это связано с крайне далекими источниками для большинства FRB-вспышек, которые телескоп Паркс просто не может видеть из-за более низкой чувствительности.

Что порождает эти загадочные всплески? Ответ на этот вопрос не стал яснее, однако команда Калеб предполагает, что полученные ими данные скорее свидетельствуют в пользу того, что источниками этих вспышек являются пульсары, а не сливающиеся черные дыры или гамма-всплески, как считают другие ученые. В любом случае, как признают астрофизики, точный ответ на данный вопрос мы получим только тогда, когда будут локализованы источники хотя бы для нескольких FRB-вспышек, на что требуется большое количество времени.

Источник: РИА Новости

Новости smi2.ru

  • Чаплин: ангелов и бесов часто принимают за инопланетян (25)
  • Фильм «Катастрофа на День независимости»: фантастика на грани реальности (0)
  • Кто ползал по моей земле? (35)
  • Вспышку метеорного потока предсказывает астроном из Новосибирска (0)
  • Видео нападения марсиан на Новосибирск набрало более 2 млн просмотров (1)

Астрономы обнаружили внеземную цивилизацию

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 05 апреля 2017 г. [08:45]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[09:50] Скончался сенатор от несчастного случая в оздоровительном центре

[09:35] Кремль обязал губернаторов вывести народ на митинги против террора

[09:35] Список погибших от взрыва в питерском метро опубликовал СК

Все новости

[09:50] Скончался сенатор от несчастного случая в оздоровительном центре

[09:35] Кремль обязал губернаторов вывести народ на митинги против террора

[09:35] Список погибших от взрыва в питерском метро опубликовал СК


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 72%

05 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 67%

06 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 31%, облачность: 75%

07 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: