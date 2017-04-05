В Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ продолжается расследование уголовного дела в отношении главы Удмуртской Республики Александра Соловьева.

Ему предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере).

Напомним, что по версии следствия, в 2014-2016 годах Александр Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки в Удмуртской Республике, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации, стоимостью 2,7 млн рублей.

— За это Александр Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси. В отношении Александра Соловьева сегодня избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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