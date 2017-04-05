Президент Владимир Путин назначил врио главы Удмуртии главу Общественной палаты (ОП) РФ, сопредседателя Общероссийского народного фронта (ОНФ) Александра Бречалова. Теперь уже экс-руководитель региона Александр Соловьев, избранный в сентябре 2014 года, был отрешен от должности по утрате доверия. Господин Соловьев задержан по подозрению в коррупции.

Информация о назначении Александра Бречалова врио главы республики появилась на сайте Кремля. Господин Бречалов подтвердил “Ъ”, что президент предложил ему занять эту должность, он дал свое согласие, и это «вызов, честь и доверие». Он не исключил участия в выборах главы Удмуртии в сентябре 2017 года, но своей первоочередной задачей чиновник считает «выполнить обязательства перед населением».

После назначения врио главы Удмуртии Александру Бречалову придется оставить должность сопредседателя ОНФ, поскольку в движении принципиально ротируют тех, кто перешел на работу в исполнительные органы власти. Полномочия господина Бречалова на посту секретаря ОП истекали в июне. Перед началом формирования нового состава палаты куратор политического блока Кремля Сергей Кириенко на совещаниях высказывал ряд критических замечаний по поводу работы палаты. В марте президент не включил фамилию Александра Бречалова в обновленный список своих кандидатов в новый созыв ОП.

С большой долей вероятности пост секретаря займет главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев. Сам господин Бречалов ранее заявлял о том, что понимает необходимость ротации. Завтра нового врио представит республиканским депутатам полпред президента в Приволжском округе Михаил Бабич.

Напомним, что сегодня теперь уже экс-глава республики Александр Соловьев был отрешен от должности президентом по утрате доверия. До этого он был задержан силовиками по подозрению в коррупции.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что назначение вызвано сменой потребностей у кураторов внутренней политики. «ОНФ при Сергее Кириенко имеет уже не тот вес, что раньше, но это событие показывает, что люди даже при смене курса ОНФ получают такие должности. Это аппаратно-политическая победа ОНФ и лоббистская победа Вячеслава Володина, потому что Бречалов был его назначенцем»,— отметил эксперт.

Господин Бречалов не первый представитель Общероссийского народного фронта, получивший губернаторский пост. До этого главами регионов становились экс-руководитель исполкома ОНФ Андрей Бочаров (Волгоградская область) и член фронта, депутат Госдумы от «Единой России» Александр Богомаз (Брянская область).

Партийцы и политологи считают, что господину Бречалову предстоит «тяжелая работа», а регион, куда впервые назначен «варяг», ждут интересные выборы. Господин Бречалов расценил свое назначение как «вызов».

Полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич сегодня представит депутатам Госсовета Удмуртии врио главы Александра Бречалова. Его предшественник Александр Соловьев отправлен в отставку в связи с утратой доверия. Увольнение и назначение в один день депутат Госдумы Андрей Исаев от «Единой России» объяснил тем, что «уже 10 сентября состоятся выборы — тянуть с назначением было неразумно».

Обычно между снятием с должности губернатора и назначением врио проходит больше времени. В марте 2015 года Владимиру Путину понадобилось больше трех недель, чтобы отправить в отставку в связи с утратой доверия арестованного губернатора Сахалина Александра Хорошавина. Врио главы тогда стал губернатор Амурской области Олег Кожемяко. Кулуарные разговоры о назначении господина Бречалова в Удмуртию начались несколько дней назад, но ареста его предшественника никто не ждал.

Как секретарь ОП и сопредседатель ОНФ Бречалов имел возможность личного общения с Владимиром Путиным, у глав регионов таких возможностей обычно меньше. Большое влияние на карьеру Александра Бречалова оказал бывший куратор политического блока администрации президента (АП), спикер Госдумы Вячеслав Володин, который, по утверждению источников, ставил перед ним неофициальную задачу привлечения в политику лояльных власти лидеров общественного мнения через ОНФ и ОП. Часть из них избрана депутатами Госдумы, а, например, Анна Кузнецова (была главой исполкома пензенского отделения ОНФ) стала уполномоченным РФ по правам детей. После ухода из АП господина Володина Александра Бречалова называли среди кандидатов на переход в политический блок АП, но этого не произошло. Не был Александр Бречалов выдвинут и в новый состав ОП.

По сведениям «Ъ», на прошедшем в выходные медиафоруме ОНФ в Санкт-Петербурге Александр Бречалов участвовал в совещаниях с участием первого заместителя главы АП Сергеем Кириенко и Сергеем Ивановым — бывшим главой АП, а ныне спецпредставителем президента по природоохранной деятельности, экологии и транспорту.

У Бречалова хорошие отношения и с первым вице-премьером Игорем Шуваловым. Он дал согласие стать главой попечительского совета премии «Бизнес-успех», одними из учредителей которой являлись ОП и «Опора России» в тот момент, когда карьерные перспективы Александра Бречалова стали туманными, а партия «Яблоко» обвинила в нарушении правил проведения конкурсов на обеспечение палаты. Тогда аппарат ОП обратился в ФАС с просьбой проверить хозяйственную деятельность палаты и получил нейтральное заключение. С Сергеем Ивановым господина Бречалова связывает интерес к спорту — его покровительство могло сыграть роль в назначении.

Александру Бречалову придется оставить и пост сопредседателя ОНФ — в движении ротируют тех, кто перешел на работу в исполнительную власть. Глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов не назвал сроков ротации. Он отметил, что «бывшего главу Удмуртии арестовали за коррупцию», а господин Бречалов в ОНФ «координировал антикоррупционный блок, поэтому решение президента логично». Еще перед избранием в ОП Александр Бречалов вышел из руководства своих бизнес-активов. Бизнесом активно занимается его супруга, ее интересы до сих пор были связаны с Краснодарским краем.

Секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов заявил, что «Александру Бречалову предстоит тяжелейшая работа, итогом которой должно стать восстановление доверия жителей Удмуртии к власти». Источник «Ъ» в партии считает, что выборы в республике предстоят «не легче, чем в Коми», где в 2016 году также был арестован губернатор, потому что рейтинг власти в регионе сильно упадет. Собеседник «Ъ» не исключил: арестом одного губернатора дело в Удмуртии не закончится.

Политолог Ростислав Туровский сказал, что для Удмуртии назначение «варяга» — ситуация новая. «Но Александр Бречалов может обернуть ее в свою пользу. Люди устали от местных элит, эта усталость уходит корнями еще в 1990-е годы, когда регионом начал управлять Александр Волков (сейчас представляет республику в Совете федерации). Приход Соловьева ситуацию не изменил. Бречалов может выступить в роли федеральной фигуры, которая может все изменить, но для этого он должен прийти с четкими планами и действовать максимально публично»,— объяснил эксперт.

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