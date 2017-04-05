С 1 июля 2017 года в России вместо бумажных паспортов транспортных средств (ПТС) начнут выдавать их электронные аналоги. Вся история автомобиля и информация о его владельцах будет храниться в специальной базе данных. В то же время эксперты высказывают опасения в защищенности этой базы и утверждают, что реализации инициативы могут помешать технические проблемы.

Очередное предложение заменить в России обычные бумажные паспорта транспортных средств электронными аналогами поступило от Минпромторга. Ведомство совместно с МВД и Федеральной таможенной службой (ФТС) подготовило проект соответствующего постановления, которое в данный момент проходит процедуру публичного обсуждения.

Как следует из документа, оформлением новых видов ПТС будут заниматься непосредственно автопроизводители. Таким образом, автомобилю еще до продажи будет присваиваться паспорт с уникальным номером. Для регистрации транспортного средства в ГИБДД покупатель должен будет только назвать номер ПТС или идентификационный номер (VIN) и предоставить договор купли-продажи.

Кроме того, автомобилисты смогут поменять и ПТС на старые автомобили. К тому же отмечается, что принудительно заставлять менять документ водителей не будут, передает Газета.ру.

Предполагается, что электронный паспорт будет объединять всю информацию о транспортном средстве с момента его изготовления или ввоза в Россию. При этом информация об автомобиле не будет удаляться и после утилизации. Кроме того, в системе будут храниться данные о бывших собственниках автомобиля. Однако для этого, в соответствии с законом, потребуется их согласие.

В Минпромторге считают, что это в значительной мере усложнит возможность искажения информации и будет способствовать защите прав потребителей.

Отмечается, что процедура замены документа на ПТС нового образца обойдется гражданам дешевле, чем сейчас. Так, стоимость оформления паспорта будет стоить 250 рублей для автопроизводителей и 600 рублей — для физических лиц. Сегодня выдача ПТС на бумажном носителе стоит 800 рублей.

Напомним, изначально инициативу по внедрению электронных ПТС высказали в Европейской экономической комиссии. Согласно ее решению от 22 сентября 2015 года, приводить ПТС к электронному виду должны не только в России, но и в других странах Евразийского экономического союза. Эти меры, по мнению членов комиссии, помогут сделать более прозрачными целый ряд процессов, в частности перемещение, налогообложение и таможенное оформление автомобилей.

В России новые правила должны вступить в силу с 1 июля этого года. Таким образом, уже летом автомобилисты при покупке новой машины будут получать номер электронного ПТС вместо привычного бело-голубого документа.

Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов считает введение электронного ПТС правильным шагом, однако высказывает опасения в защищенности данных.

«Будет ли информация в этой базе надежно защищена? Где гарантия, что в нее не влезет злоумышленник и не внесет какие-нибудь изменения? Представьте, ездите вы на машине спокойно, а кто-то в систему вносит информацию о том, что она продана, что делать?» — сказал Шкуматов.

По его мнению, к переходу на электронный аналог паспорта стоит подходить очень аккуратно. Одним из возможных вариантов, который обезопасил бы автомобилистов от действий злоумышленников, может стать введение наряду с электронной версией подтверждающего бумажного документа.

Еще одна проблема, по мнению Шкуматова, может возникнуть из-за некорректной работы системы.

«Было множество негативных примеров с электронными свидетельствами на объекты недвижимости. Этот реестр периодически подвисал на длительное время, в результате чего сделки с недвижимостью приостанавливались. А что будет, если продажи новых автомобилей встанут на какое-то время?» — спрашивает активист.

Шкуматов отметил, что в целом внедрить электронные ПТС до 1 июля нынешнего года вполне реально, однако возникает вопрос в качестве продукта, который получится на выходе.

В то же время вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Владимир Моженков считает, что любая электронная система может зависнуть, однако это не должно быть основанием для отказа от внедрения нового вида ПТС.

«Если мы ничего не будем делать, а только сидеть и бояться, что однажды все зависнет, то мы не сдвинемся с мертвой точки. Если система будет работать плохо, ее подкорректируют, сбои могут быть везде, в этом нет ничего страшного, — пояснил Моженков. — Мы живем в цифровой век и уже очень давно ждем внедрения электронного ПТС, это облегчит жизнь всем и в первую очередь — рядовым автомобилистам».

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