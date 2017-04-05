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Сотрудники «Почты России» в аэропорту Внуково обнаружили и изъяли посылку с боеприпасами, отправленную из Москвы в Норильск, сообщает mskagency.ru.
«В ходе проверки почтового багажа с помощью специального досмотрового оборудования работники отдела перевозки почты «Внуково» совместно со службой авиационной безопасности аэропорта Внуково обнаружили в посылке, отправленной из Москвы в Норильск, боеприпасы к сигнальному пистолету, а также муляж гранаты», — говорится в сообщении.
Уточняется, что посылку изъяли из основного грузопотока представители службы безопасности «Почты России». На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит решить дальнейшую судьбу запрещенных к почтовой пересылке предметов.
В Бердске, напомним, недавно в посылке на складе компании «Эйвон» тоже находили гранату. Бойцы Росгвардии установили, что боеприпас являлся учебным.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 05 апреля 2017 г. [07:50]
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