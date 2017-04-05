Сотрудники «Почты России» в аэропорту Внуково обнаружили и изъяли посылку с боеприпасами, отправленную из Москвы в Норильск, сообщает mskagency.ru.

«В ходе проверки почтового багажа с помощью специального досмотрового оборудования работники отдела перевозки почты «Внуково» совместно со службой авиационной безопасности аэропорта Внуково обнаружили в посылке, отправленной из Москвы в Норильск, боеприпасы к сигнальному пистолету, а также муляж гранаты», — говорится в сообщении.

Уточняется, что посылку изъяли из основного грузопотока представители службы безопасности «Почты России». На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит решить дальнейшую судьбу запрещенных к почтовой пересылке предметов.

В Бердске, напомним, недавно в посылке на складе компании «Эйвон» тоже находили гранату. Бойцы Росгвардии установили, что боеприпас являлся учебным.

Новости smi2.ru