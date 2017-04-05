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Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Сегодня, 5 апреля, вышел свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск», №12/2017.

В номере вы прочтете:

1. Последствия урагана в Бердске.

2. Воспоминания фронтовика «Мир и война бойца Черниголовкова».

3. Куда сдавать лампы и батарейки?

4. Фоторепортажа с освящения нового храма в Бердске.

5. Речь режиссера Александра Сокурова на вручении кинопремии «Ника»: «Государство совершает ошибку, ведя себя столь фамильярно со школьниками и студентами».

6. Как выбрать педиатра?

7. Учимся читать.

8. Потанцуем?!

9. Купец Горохов. Дневник бердской колонии.

10. Чистим шубу.

11. Саженцы и семена.

12. 4 апреля — день крысы. Международный.

А на обложке — 1 млрд рублей на убитые дороги Бердска.

Покупайте газету в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб».

Покупая газету всего лишь за 12 рублей, вы даете возможность выпускать сайт www.kurer-sreda.ru

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Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 05 апреля 2017 г. [07:40]

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Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 72%

05 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 67%

06 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 31%, облачность: 75%

07 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

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