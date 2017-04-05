USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Сегодня, 5 апреля, вышел свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск», №12/2017.
В номере вы прочтете:
1. Последствия урагана в Бердске.
2. Воспоминания фронтовика «Мир и война бойца Черниголовкова».
3. Куда сдавать лампы и батарейки?
4. Фоторепортажа с освящения нового храма в Бердске.
5. Речь режиссера Александра Сокурова на вручении кинопремии «Ника»: «Государство совершает ошибку, ведя себя столь фамильярно со школьниками и студентами».
6. Как выбрать педиатра?
7. Учимся читать.
8. Потанцуем?!
9. Купец Горохов. Дневник бердской колонии.
10. Чистим шубу.
11. Саженцы и семена.
12. 4 апреля — день крысы. Международный.
А на обложке — 1 млрд рублей на убитые дороги Бердска.
Покупайте газету в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб».
Покупая газету всего лишь за 12 рублей, вы даете возможность выпускать сайт www.kurer-sreda.ru
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 05 апреля 2017 г. [07:40]
[09:50] Скончался сенатор от несчастного случая в оздоровительном центре
[09:35] Кремль обязал губернаторов вывести народ на митинги против террора
[09:35] Список погибших от взрыва в питерском метро опубликовал СК
[09:50] Скончался сенатор от несчастного случая в оздоровительном центре
[09:35] Кремль обязал губернаторов вывести народ на митинги против террора
[09:35] Список погибших от взрыва в питерском метро опубликовал СК
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 3 C°, ветер: 6.4 м.с.
Снег, ветер: юго-западный
|
Днем: 3 C°, ветер: 5.0 м.с.
Облачно, ветер: юго-западный
|
Днем: 3 C°, ветер: 6.7 м.с.
Снег, ветер: юго-западный