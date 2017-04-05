Сегодня, 5 апреля, вышел свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск», №12/2017.

В номере вы прочтете:

1. Последствия урагана в Бердске.

2. Воспоминания фронтовика «Мир и война бойца Черниголовкова».

3. Куда сдавать лампы и батарейки?

4. Фоторепортажа с освящения нового храма в Бердске.

5. Речь режиссера Александра Сокурова на вручении кинопремии «Ника»: «Государство совершает ошибку, ведя себя столь фамильярно со школьниками и студентами».

6. Как выбрать педиатра?

7. Учимся читать.

8. Потанцуем?!

9. Купец Горохов. Дневник бердской колонии.

10. Чистим шубу.

11. Саженцы и семена.

12. 4 апреля — день крысы. Международный.

А на обложке — 1 млрд рублей на убитые дороги Бердска.

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