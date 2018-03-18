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Комитет рассмотрел поправки в избирательное законодательство, которые внесли сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков, передает РГ.
Согласно поправкам, избиратель сможет подать заявление (по телефону или в электронном виде), чтобы проголосовать заблаговременно, и не брать открепительное. Это коснется тех граждан, которые в день голосования будут отсутствовать по месту регистрации. Заявку надо подать не позднее трех дней до даты голосования, обратившись в создаваемый ЦИК РФ Центр обработки обращений.
За неоднократное голосование одного и того же лица, а также за организацию такого голосования предлагается установить штраф в 30 тыс. руб. До той же планки вырастет штраф за выдачу избирательного бюллетеня в целях предоставления возможности проголосовать вместо избирателя или проголосовать более одного раза.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 05 апреля 2017 г. [07:40]
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