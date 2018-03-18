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18 марта 2018 году пройдут выборы президента РФ

Выборы президента России в 2018 году будут перенесены с 11 на 18 марта. Такую поправку рекомендовал принять Госдуме Комитет по госстроительству и законодательству. Кроме того, одобрена отмена открепительных удостоверений.

Комитет рассмотрел поправки в избирательное законодательство, которые внесли сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков, передает РГ.

Согласно поправкам, избиратель сможет подать заявление (по телефону или в электронном виде), чтобы проголосовать заблаговременно, и не брать открепительное. Это коснется тех граждан, которые в день голосования будут отсутствовать по месту регистрации. Заявку надо подать не позднее трех дней до даты голосования, обратившись в создаваемый ЦИК РФ Центр обработки обращений.

За неоднократное голосование одного и того же лица, а также за организацию такого голосования предлагается установить штраф в 30 тыс. руб. До той же планки вырастет штраф за выдачу избирательного бюллетеня в целях предоставления возможности проголосовать вместо избирателя или проголосовать более одного раза.

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18 марта 2018 году пройдут выборы президента РФ

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 05 апреля 2017 г. [07:40]

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Курьер.Среда.Бердск

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