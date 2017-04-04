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«Чушью и мутью» назвал Медведев расследование Навального о якобы его недвижимости

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев спокойно относится к нападкам в свой адрес со стороны оппозиции. Действия же тех, кто пытается вывести людей на акции протеста ради собственных политических целей, глава правительства назвал бесчестным поведением для достижения шкурных интересов.

«Что касается моего персонального отношения, у меня в целом нервы крепкие, иначе бы я не мог работать на тех должностях, на которых я работал — президентом, в правительстве», — сказал он на встрече с сотрудниками одного из предприятий Тамбовской области, передает ТАСС. «Если бы я каждый раз реагировал на подобного рода нападки, на подобного рода провокации, то меня просто бы не хватило на нормальную работу», — признался премьер.

«У меня позиция в этом смысле совершенно простая: я продолжаю работать, делать свое дело, это моя ответственность перед гражданами Российской Федерации», — заявил Медведев. Он считает, что за годы работы у него выработался определенный иммунитет. «Без такого иммунитета на такой работе почти нереально сохраниться. Провокации же — это самое простое, что можно сделать», — сказал он.

Медведев высказал убеждение в том, что акции протеста и нападки на правительство устраивают те, кто стремиться достичь своих политических целей. «Кому это выгодно? Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода (компрометирующие) сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели»,- сказал Медведев в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся в отношении него обвинения в интернете.

«Чего люди добиваются этими материалами? Они естественно пытаются показать, что власть ведет себя плохо, а они — лучше всех остальных. Иными словами эти все сюжеты, которые снимают, — и, кстати, снимают за большие деньги, и причем деньги эти собирают, конечно, не у народа, а там есть частные спонсоры, которые за всем за этим стоят, — они направлены на достижение вполне конкретного политического результата», — сказал Медведев, комментируя размещенный в интернете фильм о приписываемых ему объектах недвижимости.

Все это делается по принципу «компота», считает премьер. «Берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают про меня, если это касается меня, про моих знакомых, и про людей, о которых я вообще никогда не слышал. Про какие-то места, где я бывал. Про какие-то места, о которых я тоже никогда не слышал. Собирают там какие-то бумажки, фотографии, одежду. Потом создают такой продукт и предъявляют его», — сказал Медведев.

По его словам, человеку, который смотрит это, сложно во всем разобраться. «А если за это еще хорошо заплачено, то продукт получается достаточно добротный. И все бы ничего, если бы за этим не стояло вполне определенная история, заключающаяся в том, чтобы постараться вытащить людей на улицы и добиться своих политических целей», — отметил премьер.

Медведев сказал, что «тем не менее через социальные сети молодежь вытаскивают, эта молодежь выходит с определенными лозунгами, причем, выходит, к сожалению, с нарушением закона, то есть, по сути, их подставляют под правоохранительную машину, а они из-за этого потом страдают». «Это бесчестная позиция, это просто способ достичь собственных шкурных целей. Я по-другому это охарактеризовать не могу», — заявил глава кабмина.

По его словам, политические цели авторов подобных материалов совершенно очевидны. «Тот персонаж, о котором вы говорите, открыто говорит: «Все плохие, изберите меня президентом!» Так, без всякого стеснения. И при этом тащит на улицы людей. Причем, очень часто — несовершеннолетних, что, на мой взгляд, вообще практически преступление»,- сказал глава правительства, уточнив, что это «делает их заложниками собственной политической программы». «Причем, персонаж этот, как известно, судимый, и в этом плане никаких иллюзий быть не должно», — уверен председатель правительства.

В завершение встречи с премьером сотрудники предприятия пожелали Медведеву «держаться». «Обычно я говорю держаться, но и вы мне тоже пожелали, спасибо большое», — заметил он.

Новости smi2.ru

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 апреля 2017 г. [20:15]

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