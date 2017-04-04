«Что касается моего персонального отношения, у меня в целом нервы крепкие, иначе бы я не мог работать на тех должностях, на которых я работал — президентом, в правительстве», — сказал он на встрече с сотрудниками одного из предприятий Тамбовской области, передает ТАСС. «Если бы я каждый раз реагировал на подобного рода нападки, на подобного рода провокации, то меня просто бы не хватило на нормальную работу», — признался премьер.

«У меня позиция в этом смысле совершенно простая: я продолжаю работать, делать свое дело, это моя ответственность перед гражданами Российской Федерации», — заявил Медведев. Он считает, что за годы работы у него выработался определенный иммунитет. «Без такого иммунитета на такой работе почти нереально сохраниться. Провокации же — это самое простое, что можно сделать», — сказал он.

Медведев высказал убеждение в том, что акции протеста и нападки на правительство устраивают те, кто стремиться достичь своих политических целей. «Кому это выгодно? Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода (компрометирующие) сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели»,- сказал Медведев в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся в отношении него обвинения в интернете.

«Чего люди добиваются этими материалами? Они естественно пытаются показать, что власть ведет себя плохо, а они — лучше всех остальных. Иными словами эти все сюжеты, которые снимают, — и, кстати, снимают за большие деньги, и причем деньги эти собирают, конечно, не у народа, а там есть частные спонсоры, которые за всем за этим стоят, — они направлены на достижение вполне конкретного политического результата», — сказал Медведев, комментируя размещенный в интернете фильм о приписываемых ему объектах недвижимости.

Все это делается по принципу «компота», считает премьер. «Берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают про меня, если это касается меня, про моих знакомых, и про людей, о которых я вообще никогда не слышал. Про какие-то места, где я бывал. Про какие-то места, о которых я тоже никогда не слышал. Собирают там какие-то бумажки, фотографии, одежду. Потом создают такой продукт и предъявляют его», — сказал Медведев.

По его словам, человеку, который смотрит это, сложно во всем разобраться. «А если за это еще хорошо заплачено, то продукт получается достаточно добротный. И все бы ничего, если бы за этим не стояло вполне определенная история, заключающаяся в том, чтобы постараться вытащить людей на улицы и добиться своих политических целей», — отметил премьер.

Медведев сказал, что «тем не менее через социальные сети молодежь вытаскивают, эта молодежь выходит с определенными лозунгами, причем, выходит, к сожалению, с нарушением закона, то есть, по сути, их подставляют под правоохранительную машину, а они из-за этого потом страдают». «Это бесчестная позиция, это просто способ достичь собственных шкурных целей. Я по-другому это охарактеризовать не могу», — заявил глава кабмина.

По его словам, политические цели авторов подобных материалов совершенно очевидны. «Тот персонаж, о котором вы говорите, открыто говорит: «Все плохие, изберите меня президентом!» Так, без всякого стеснения. И при этом тащит на улицы людей. Причем, очень часто — несовершеннолетних, что, на мой взгляд, вообще практически преступление»,- сказал глава правительства, уточнив, что это «делает их заложниками собственной политической программы». «Причем, персонаж этот, как известно, судимый, и в этом плане никаких иллюзий быть не должно», — уверен председатель правительства.

В завершение встречи с премьером сотрудники предприятия пожелали Медведеву «держаться». «Обычно я говорю держаться, но и вы мне тоже пожелали, спасибо большое», — заметил он.

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