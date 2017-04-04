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По предварительным данным, около 10 утра 4 апреля 51-летний мужчина на «Родниках» облил себя некоей горючей жидкостью и совершил поджог. Очевидцы сбили пламя и вызвали скорую помощь.
Сейчас пострадавший с ожогами 90% тела находится в реанимации на искусственной вентиляции легких, сообщают «Вести».
Следственный комитет по Новосибирской области проводит проверку по факту попытки покончить жизнь самоубийством.
— По версии следствия, около 10 часов утра 4 апреля 2017 года на открытом участке местности в Калининском районе города Новосибирска местный житель пытался покончить самоубийством. Каких-либо требований при этом мужчина не выдвигал. Находившимися в том же месте очевидцами акт самоубийства был предотвращен. Непосредственно после этого мужчина доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается помощь, — рассказали в СК.
В ходе проверки следствие установит все обстоятельства произошедшего, мотивы действий мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 апреля 2017 г. [19:50]
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