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Потушили горевшего 51-летнего мужчину прохожие в Новосибирске

Инцидент с возгоранием человека произошел на перекрестке улиц Краузе и Земнухов в Новосибирске, пострадавший госпитализирован. Очевидцы потушили горящего мужчину в микрорайоне «Родники», подтвердили в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительным данным, около 10 утра 4 апреля 51-летний мужчина на «Родниках» облил себя некоей горючей жидкостью и совершил поджог. Очевидцы сбили пламя и  вызвали скорую помощь.

Сейчас пострадавший с ожогами 90% тела находится в реанимации на искусственной вентиляции легких, сообщают «Вести».

Следственный комитет по Новосибирской области проводит проверку по факту попытки покончить жизнь самоубийством.

— По версии следствия, около 10 часов утра 4 апреля 2017 года на открытом участке местности в Калининском районе города Новосибирска местный житель пытался покончить самоубийством. Каких-либо требований при этом мужчина не выдвигал. Находившимися в том же месте очевидцами акт самоубийства был предотвращен. Непосредственно после этого мужчина доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается помощь, — рассказали в СК.

В ходе проверки следствие установит все обстоятельства произошедшего, мотивы действий мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Новости smi2.ru

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 апреля 2017 г. [19:50]

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