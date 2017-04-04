Заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев в письме заместителю министра энергетики Кириллу Молодцову предложил ряд мер, направленных на рост доходов концерна на внутреннем рынке. Речь идет о возможности предоставлять скидки крупным покупателям, изменении системы тарифов на прокачку газа, повышении цен для населения и увеличении объемов газа, которые концерн мог бы продавать на биржевых торгах.

В пресс-службе «Газпрома» отказались комментировать переписку Голубева с Минэнерго и посоветовали переадресовать вопрос о возможных изменениях в правила поставок газа в правительство. Представитель Минэнерго на запрос РБК не ответил.

Все должны быть равны

В письме топ-менеджера «Газпрома» содержится предложение сделать одинаковой стоимость газа в разных регионах страны, уравняв оптовые цены для населения и промышленности. Сейчас газ для промышленности стоит дороже.

«Должно быть обеспечено поэтапное выравнивание оптовых цен на газ для последующей реализации населению с оптовыми ценами на газ для промышленных потребителей. Задачу можно решить за счет более высоких темпов роста цен на газ для населения с одновременным внедрением механизма адресной помощи малоимущим категориям потребителям за счет федерального, регионального и местного бюджетов», — пишет Голубев.

По словам аналитика Vygon Consulting Антона Рубцова, цены на газ для промышленности заморожены с июля 2015 года, а для населения продолжают ежегодно расти на величину чуть ниже инфляции.

Так, в 2016 году газ для населения в Москве подорожал до 3631 руб. за 1 тыс. куб. м (рост 6% к июлю 2015 года). Минимальная цена для промышленности в Москве составляет за 1 тыс. куб. м 4370 руб. против 2395 руб. в ЯНАО, главном регионе газодобычи концерна.

Продавать дешевле

Борясь за долю на внутреннем рынке, «Газпром» просит власти дать ему больше свободы в ценовой политике. Сейчас цены на газ, поставляемый концерном, регулируются государством, тогда как независимые производители имеют возможность дисконта.

За последние 15 лет они нарастили свою долю на внутреннем рынке газа в 3,5 раза, до 35%, при относительно неизменном уровне потребления благодаря возможности предоставлять «небольшие скидки крупным клиентам в высокодоходных регионах», указывает Голубев в своем письме от 2 марта. Как говорится в документе, де-факто существуют два сектора внутреннего газового рынка: газ, добытый «Газпромом», продается по регулируемым государством ценам, а газ независимых производителей — по соглашению с покупателями, то есть со скидкой. «Газпром» просит разрешить ему продавать газ покупателям, потребляющим не менее 100–150 млн куб. м газа в год, с дисконтом от регулируемой цены. (Ранее концерн просил о возможности дисконта до 15%, но эта инициатива поддержана не была.)

С оценкой Голубева по объему рынка независимых производителей газа согласен аналитик Vygon Consulting Антон Рубцов. По его подсчетам, доля газа независимых производителей («Роснефть», НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, «Татнефть», «Сургутнефтегаз» и др.), прокачанного в 2016 году через трубопроводы «Газпрома», составила около 120 млрд куб. м, или примерно 35% от объема внутреннего рынка. Это соответствует примерно 300 млрд руб. чистой выручки, подсчитал эксперт, исходя из оптовой цены в ЯНАО 2395 руб. за 1 тыс. куб. м (без НДС). В то же время, по его оценке, «Газпром» прокачал и реализовал около 221 млрд куб. м газа внутри страны, получив около 530 млрд руб. выручки.

Вице-президент НОВАТЭКа Лев Феодосьев в начале марта уже прокомментировал инициативу «Газпрома»: в письме к заместителю министра энергетики Кириллу Молодцову (копия есть у РБК) он указал, что получение «Газпромом» права продавать газ по нерегулируемым ценам повлечет необоснованное разделение рынка и поставит других производителей в неравные конкурентные условия. ​Источник РБК в НОВАТЭКе полагает, что все указанные предложения «Газпрома» дадут ему преимущество перед конкурентами, если не уравновесить их разрешением для независимых производителей продавать газ за границу.

Ранее главы «Роснефти» и НОВАТЭКа просили президента Владимира Путина разрешить им экспорт в ограниченном объеме через трейдера «Газпрома» «Газпром экспорт». Эти компании также заблокировали предложенный ФАС эксперимент по либерализации внутреннего рынка газа в трех регионах — Тюменской области, ЯНАО и ХМАО, где «Газпром» мог бы продавать газ по нерегулируемым ценам. В результате в декабре прошлого года министр энергетики Александр Новак сообщил, что Минэнерго не поддерживает этот эксперимент. Представитель «Роснефти» от комментариев отказался.

По мнению Рубцова из Vygon Consulting, принятие предложений «Газпрома» ведет к появлению у него преимуществ перед независимыми участниками на внутреннем рынке. Аналитик полагает, что в условиях переизбытка предложения они вряд ли будут поддержаны властями. «Пока отсутствует решение правительства в отношении целевой модели рынка газа, какие-либо изменения будут жестко оспариваться со стороны «Роснефти» и НОВАТЭКа. В противовес аргументам «Газпрома» о потере премиальных внутренних потребителей независимые производители будут указывать на высокие транспортные тарифы и монополию на экспорт трубопроводного газа», — уверен он.

Получать больше

Другое предложение «Газпрома», содержащееся в письме Голубева, — изменить схему оплаты за транспортировку газа независимых производителей по его газопроводам. Концерн предлагает перейти от тарифов за прокачку фактических объемов газа, рассчитываемых в зависимости от маршрута его транспортировки, к тарифам, «устанавливаемым и оплачиваемым исходя из заявленных объемов (аналог бронирования мощности в газотранспортной системе (ГТС)», говорится в документе. В дальнейшем, добавляет Голубев, возможно установление тарифов за мощность на «вход» в ГТС и на «выход» из нее. По его мнению, это приведет к достижению экономически обоснованных цен на газ и тарифов на его транспортировку, «что будет способствовать формированию в России цивилизованного газового рынка и, соответственно, рыночных принципов в ценообразовании».

Действующие сегодня тарифы «Газпрома» его конкуренты считают непрозрачными и завышенными и не первый год добиваются принятия единой методики формирования тарифов на прокачку газа, чтобы они были не выше, чем для «дочек» монополии.

«О предлагаемых изменениях нам ничего не известно», — сообщили в ответ на запрос в пресс-службе НОВАТЭКа. По мнению источника в компании, предлагаемая в письме Молодцову схема приведет к подорожанию услуг на прокачку.

Методика формирования тарифов на транспортировку газа сегодня не устраивает ни «Газпром», ни независимых производителей: первый считает цены слишком низкими, вторые — слишком высокими, напоминает замдиректора Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач. Плата за мощность, а также за «вход» и «выход» из газотранспортной системы — это европейская практика, указывает аналитик. При этом неполное выполнение суточных заявок влечет дополнительную оплату услуг по балансировке.

На Украине плата за «вход» и «выход» из ГТС введена с 1 апреля 2017 года. По оценке местных экспертов, от этого вырастут тарифы на транспортировку газа, что приведет к росту цен на него для населения и промышленности.

Заместитель гендиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев утверждает, что «Газпром» уже сейчас при формировании транспортного тарифа для независимых компаний учитывает плату за пользование своими трубопроводами на «входе» и «выходе» из системы; поэтому ему не ясно, как изменится расчет тарифа, если предложения «Газпрома» будут приняты.

Совладелец и председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон в интервью «Интерфаксу» в кулуарах форума в Давосе в январе 2017 года рассказал, что ставил вопросы, касающиеся «одинаковых экономических условий работы на внутреннем рынке для всех его участников» и «справедливого транспортного тарифа», на последней президентской комиссии. «Свои предложения по методике расчета транспортного тарифа мы давали; считаем, что на сегодняшний день он [тариф] завышен. Можно обсуждать, на сколько именно он завышен, но мы глубоко убеждены в том, что он завышен и нет прозрачности в принципе его формирования», — сказал Михельсон, добавив, что никаких решений не принимается.

И целой биржи мало

Наконец, топ-менеджер «Газпрома» предлагает снять с концерна ограничения по объему продажи газа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СпбМТСБ). «Газпром» хотел бы реализовывать неограниченный объем газа по свободным ценам. Голубев указывает, что продаваемый компанией на бирже газ — это не дополнительные его продажи внутри страны, а объемы, замещающие тот газ, который мог бы быть продан по внебиржевым контрактам.

По данным СПбМТСБ, в 2016 году на биржевых торгах было продано 16,8 млрд куб. м газа, в том числе 11,26 млрд куб. м, или 67%, «Газпромом». Регламентирующее биржевую торговлю газом постановление правительства № 323 от 2012 года ограничивает его биржевые контракты объемом 17,5 млрд куб. м газа.

Мотивируя это предложение, зампред правления «Газпрома» указывает, что биржевые покупатели газа часто прокачивают не весь объем, который резервируют на торгах, и просит законодательно определить систему штрафов за невыполнение этих обязательств (в частности, если прокачанные объемы ниже более чем на 5%).

К письму Голубева прилагаются проекты постановлений правительства и пояснительные записки к ним, которые должны утвердить предлагаемые изменения в действующие правила поставок газа, принятые еще в феврале 1998 года, и другие нормативные документы. По словам источника в «Газпроме», эти предложения должны быть одобрены профильными ведомствами — Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС и пр. и только в этом случае Минэнерго внесет документы в правительство.

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