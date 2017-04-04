Метель с по-настоящему зимним снегопадом разбушевалась в Бердске к вечеру во вторник, 4 апреля.

Снег и метели с порывистым ветром ожидаются в Бердске еще несколько дней. Как сообщают синоптики, 4, 5, 6 и 7 апреля, в городе пройдут снегопады. Температура воздуха останется минусовой — около -6-9 ночью и -1 днем.

Но уже в субботу, 8 апреля, выглянет солнце, ветер утихнет, осадки прекратятся. Дневная температура резко поползет вверх — до +6 градусов. В воскресенье и понедельник станет еще теплее.

Видимо, весна все-таки наступает.

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