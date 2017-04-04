Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Зимняя метель на четыре дня накрыла Бердск

Метель с по-настоящему зимним снегопадом разбушевалась в Бердске к вечеру во вторник, 4 апреля.

Снег и метели с порывистым ветром ожидаются в Бердске еще несколько дней. Как сообщают синоптики, 4, 5, 6 и 7 апреля, в городе пройдут снегопады. Температура воздуха останется минусовой — около -6-9 ночью и -1 днем.

Но уже в субботу, 8 апреля, выглянет солнце, ветер утихнет, осадки прекратятся. Дневная температура резко поползет вверх — до +6 градусов. В воскресенье и понедельник станет еще теплее.

Видимо, весна все-таки наступает.

Новости smi2.ru

  • Потепление со снегопадами идет в Бердск (2)
  • Снежный удар: С сильным снегопадом и метелями не справляются коммунальщики Бердска (13)
  • Снег завалил трассу М-52, что привело к ДТП со смертельным исходом, а также Новосибирск и Бердск (31)
  • Проливной дождь идет в Бердске (2)
  • Мороз до -33 градусов идет в Бердск (9)
Зимняя метель на четыре дня накрыла Бердск

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 апреля 2017 г. [17:55]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[18:10] Повысить цену газа для населения требует Газпром

[17:55] Зимняя метель на четыре дня накрыла Бердск

[17:45] Бюсты 16 известных бердчан появятся в Бердске

Все новости

[18:10] Повысить цену газа для населения требует Газпром

[17:55] Зимняя метель на четыре дня накрыла Бердск

[17:45] Бюсты 16 известных бердчан появятся в Бердске


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: западный, юго-западный
Вероятность осадков: 39%, облачность: 78%

04 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 72%

05 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 3 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 67%

06 апреля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: