Уже в этом году в парке Победы появятся первые бюсты бердчан, которые прославили город. Всего в комплексе «Аллея Героев» появится 16 постаментов. Так увековечат величайших горожан — и доблестных воинов, и известных производственников. Этот вопрос обсудили на заседании градостроительного совета 4 апреля.

По словам вице-мэра по строительству Петра Кима, изначально было определено три места под аллею: пересечение улиц Ленина и Первомайской, аллея за доской почета возле администрации и аллея в парке Победы. Большинство склонилось к третьему варианту. К тому же, там уже заложен памятный камень.

Бюсты поставят вдоль центральной аллеи парка. Нижняя их часть будет изготовлена из гранита, а верхняя — из меди или чугуна. Первый бюст уже изготовлен. Это бюст Герою Социалистического труда Льву Максимову. На очереди — бюст директору бердского радиозавода «Вега» Александру Шкулову и Герою Советского союза Евгению Андрееву.

Как рассказала директор Бердского историко-художественного музея Марина Пащенко, все уже готово к установке первых бюстов. Осталось лишь окончательно определиться с местом. Памятники героям будут размещены в хронологическом порядке.

У многих членов градсовета возник вопрос: как будут охранять скульптуры? Не секрет, что на парк Победы регулярно набегают вандалы. А с Вечного огня в будние дни даже снимают новую звезду — чтобы не украли. Однако Ким сказал, что эти вопросы обсудят позже. Сегодня пока принято принципиальное решение об установки памятников.

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