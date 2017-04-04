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РПЦ и мэр Новосибирска договорились сотрудничать

 

Во вторник, 4 апреля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретился с митрополитом Новосибирским и Бердским Тихоном, чтобы подписать договор о сотрудничестве мэрии и Новосибирской епархии, сообщает пресс-служба мэрии.

Они одобрили совместный план по поддержке духовно-просветительской работе. Один из проектов епархии получит грант.

«Мы придаём большое значение подписанию этого важного документа, в котором учтен многолетний опыт нашего сотрудничества. Надеюсь, совместная работа будет способствовать сохранению стабильности, укреплению дружеских отношений в обществе, что всегда отличало нас, сибиряков», — заявил Локоть.

По его мнению, особенно значимо сотрудничество властей и епархии в отношении социального обслуживания жителей и реабилитации нарко- и алкозависимых. В плане также уделяется внимание сохранению «традиционных ценностей», духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи. Он был подписан в преддверии праздников Весны и Труда, а также Дня Победы, подчеркнули в мэрии.

«Мы многое делаем вместе в разных направлениях — это работа с военнослужащими, реализация социально-благотворительных, спортивных, реабилитационных, образовательных проектов и других мероприятий. Вместе мы оказываем помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Ежегодно более 100 тыс. социальных услуг оказываем людям без определённого места жительства. Через епархиальный комплексный центр проходят почти 3 тыс. человек, которым мы помогаем социализироваться в обществе, восстановить документы, пенсии»», — отметил Тихон

Мэрия даст грант новосибирской митрополии на проведение хоккейного турнира «Кубок во имя Георгия Победоносца» (уже несколько лет есть футбольный турнир с аналогичным названием). Городские власти также поддержат «инициативы митрополии» по социальной адаптации и проведению культурно-массовых мероприятий.

«Я вижу большой смысл в нашем сотрудничестве и в подписании этого документа. Роль епархии высока, мы благодарны им за работу в области нравственного воспитания, в социальном направлении», — добавил мэр.

Новости smi2.ru

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РПЦ и мэр Новосибирска договорились сотрудничать

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 апреля 2017 г. [17:30]

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