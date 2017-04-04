На нехватку маршрутов до больничного городка в Микрорайоне пожаловались в «Курьер. Среда. Бердск» пожилые жители Бердска. Не все они знают, как из разных районов города добраться до отделения хирургии или взрослой поликлиники № 2. Так, по словам пенсионера Михаила Вьюна, он вынужден вызывать такси, потому что не может ходить пешком от остановки ДК «Родина» до остановки «Микрорайон».

Однако, как пояснили «Курьер. Среда. Бердск» в отделе транспорта и городского хозяйства администрации Бердска, необходимости в этом нет. Сейчас в Бердске действуют 4 маршрута, которые проходят через ближайшую к больничному городку остановку «Микрорайон». Один из них №7 — муниципальный автобус, в котором действует льготный проезд, и три частных — микроавтобусы №15, №16 и №17.

По просьбам читателей «Курьер. Среда. Бердск» приводит схемы движения общественного транспорта, курсирующего до остановки «Микрорайон».

№7 «пос. Боровой — м-он Северный» с интервалом движения 28 минут

По направлению от центра в Микрорайон: Химзавод — Институтская — Асфальтный завод — — АТП — Спортивная — 18-й квартал — Радиозавод — Универмаг — ГДК — 11-й квартал — Пушкина — Советская — Павлова — Боровая — Микрорайон — Жилмассив — Техникум — Зеленая Роща — профилакторий «Сибиряк» — Юбилейный

По направлению от Микрорайона в центр: в обратном порядке

№16 «Вокзал — дом ветеранов — Вымпел» с интервалом движения 5-10 минут

По направлению от центра в Микрорайон: Вокзал — Спортивная — 18-й квартал — Радиозавод — Универмаг — ГДК — Дом культуры — Горбольница (на ул. Островского) — Военкомат — Первомайская — Советская — Павлова — Рогачева — Овощехранилище — Космическая — Черемушная — Торговый центр — Жилмассив — Микрорайон — Вымпел

По направлению от Микрорайона в центр: Вымпел — Рогачева — Павлова — Советская — Первомайская — Военкомат — Горбольница — Дом культуры — ГДК — Универмаг — Радиозавод — 18-й квартал — Спортивная — Вокзал

№ 17 «пос. Мичуринский — пос. Боровой» с интервалом движения 3-6 мин.

По направлению от центра в Микрорайон: Пос. Мичуринский — Зеленая, д.2 — Медсанчасть № 129 — Школа №8 — Кирова — 18-й квартал — Радиозавод — Универмаг — ГДК — 11-й квартал — Переезд — Школа №3 — Маяковского — Спартака — Искитимская — Березовая — Вымпел — Микрорайон — Жилмассив — Торговый центр — Черемушная — пос. Боровой

По направлению от Микрорайона в центр: в обратном порядке

Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск» пожилые бердчане хотят, чтобы в Бердске появился автобус, который бы доставлял их к корпусам ЦГБ в Микрорайоне. Но по нормативам остановка там не предусмотрена: ближайшая к больничному городку точка на пути следования общественного транспорта, остановка «Микрорайон», находится в 400 метрах.

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