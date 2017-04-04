Россия не будет ослаблять борьбу с терроризмом после теракта в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это абсолютно не значит, что кто-то будет ослаблять борьбу с этим уродливым злом», — сказал он журналистам. Песков отметил, что ни одна страна в мире до сих пор в одиночку не смогла одержать победу над терроризмом. «Но при этом всем хорошо известна та последовательная линия, которую занимает Россия в борьбе с терроризмом, всем хорошо известен последовательный и очень жесткий подход президента Путина к вопросам борьбы с терроризмом, и всем хорошо известно, что ни одна страна в мире не застрахована от проявлений терроризма», — сказал пресс-секретарь.

Песков пообещал, что кадровых решений в силовом блоке после произошедшего не будет. «Делать выводы через несколько часов после теракта вряд ли возможно, целесообразно и разумно, поэтому конечно, никаких выводов не делалось», — сказал он журналистам. По словам Пескова, на совещании в УФСБ в Санкт-Петербурге накануне президент был «пробрифингован» о первых данных, которые удалось собрать, а также о том, что делают спецслужбы для расследования этой трагедии. «Вопрос о каких-то возможных кадровых вопросах и решениях считаю неуместным вообще», — подчеркнул Песков.

То, что теракт произошел в Санкт-Петербурге во время нахождения в этом городе Владимира Путина, является предметом для анализа спецслужбами, заявил Песков. «Безусловно, сам факт того, что этот террористический акт был совершен в момент нахождения в городе главы государства, заставляет задуматься и обращает на себя внимание», — сказал он. «Любой террористический акт, который происходит в стране, является вызовом для каждого россиянина, включая главу государства», — продолжил Песков.

По его словам, версия о смертниках при взрыве в метро в Санкт-Петербурге обсуждается наряду с другими. «Да, это одна из версий, которая обсуждается, которая фигурирует», — сказал Песков.

Вопрос о том, может ли принять российская сторона предложение президента США Дональда Трампа о помощи в расследовании взрыва в метро Санкт-Петербурга, Песков оставил на усмотрение следователей, сообщает «Инетрфакс». «Это наши следователи будут принимать решение. В случае необходимости, безусловно, нельзя исключать того, что российская сторона может прибегнуть к чьей-то помощи, если это будет необходимо в интересах следствия», — сказал Песков.

В понедельник, 3 апреля, около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства мощностью 200-300 грамм в тротиловом эквиваленте. Погибли 14 человек, пострадали более 50. Согласно последним данным, возможным исполнителем теракта является уроженец города Ош (юг Киргизии), а ныне гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Кроме этого, неразорвавшееся взрывное устройство было найдено на станции «Площадь Восстания». Оно было обезврежено специалистами.

Новости smi2.ru