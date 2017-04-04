В Вознесенском кафедральном соборе состоялся молебен о Божией помощи в добрых делах для православных спортсменов. Молебен служил настоятель Александро-Невского собора протоиерей Александр Новопашин – серебряный призер Кубка мира по пауэрлифтингу в 2013 году.

Ему сослужили руководитель спортивного отдела Новосибирской Епархии мастер спорта России иерей Борис Левитан и клирики Вознесенского собора, сообщает сайт Александро-Невского собора.

На молебен собрались представители 12 спортивных федераций Новосибирской области – всего более 100 человек. Здесь были и совсем юные спортсмены, и взрослые заслуженные атлеты, и тренеры.

После соборной молитвы к спортсменам с напутственным словом обратился митрополит Новосибирский и Бердский Тихон.

Он сказал, что в настоящее время православные священники несут пастырское служение в больницах, домах престарелых, в местах заключения, в армии, принимают активное участие во многих других сферах жизнедеятельности государства.

«Это говорит о востребованности Церкви, это говорит о том, что Она находится в самом центре духовно-нравственного возрождения России», — подчеркнул архиерей.

Он отметил, что сегодня, согласно социологическим опросам, 80% россиян считают себя верующими, православными христианами, и это несмотря на то, что в течение 70 лет безбожной власти в стране закрывали храмы, гнали священников, не издавали духовную литературу.

«Значит, так глубоки корни православия, которое насадили наши предки на Святой Руси», — сказал владыка, и поэтому, по его словам, нет ничего удивительного в том, что спортсмены собрались в кафедральном соборе, чтобы испросить Божьего благословения.

Спорт – это тяжелый труд. Но понуждая себя к нему, тренируя тело, спортсмены закаляют и волю, что, в конечном счете, и позволяет им побеждать.

«Но и в духовной жизни требуется постоянная тренировка, — сказал Владыка Тихон. – Слово аскеза (духовная практика – РНЛ) переводится с греческого как «упражнение». Регулярно выполняя определенные упражнения – читая молитвы, кладя поклоны, соблюдая посты – мы тренируем себя для духовной жизни, оздоравливая свой дух».

Архипастырь напомнил, что, когда речь заходит о физической силе, силе воли, необходимо понимать, что гармоничное развитие происходит только тогда, когда совершенствуется и дух человека.

Владыка призвал православных спортсменов следить за разумом, который в наше время усиленно насаждаемого «свободолюбия» как никогда подвержен деградации. Враг рода человеческого живет тысячелетия, у него огромный опыт обольщения людей, он предлагает каждому человеку то, что тому нравится, от чего тому сложно отказаться, и это ведет людей по гибельному пути, если, конечно, они не обратятся к вразумляющему Богу.

После молебна Владыка Тихон пригласил представителей спортивный федераций Новосибирской области на беседу за чашкой чая.

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