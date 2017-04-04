Документ о «любви к Отечеству»

Законопроект «О патриотическом воспитании в Российской Федерации»был подготовлен членами специально созданной еще в прошлом созыве Думы рабочей группы, рассказал РБК глава группы, единоросс Виктор Водолацкий. В рабочую группу вошли представители всех думских фракций. Под проектом подписались, в частности, единоросс из комитета по безопасности Анатолий Выборный и председатель комитета по делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР).​​

Документ будет представлен во вторник в Госдуме на круглом столе, после этого его внесут в нижнюю палату, сказали его авторы.

В законопроекте дается определение патриотизму. По мнению авторов, патриотизм — это «любовь к Отечеству, своему народу, осознание неразрывности с ними, стремление и готовность своими действиями служить их интересам, следовать высшим ценностям, проявлять верность долгу, самопожертвование, в том числе отстаивание независимости, целостности и суверенитета России с оружием в руках».

Война как основа

При этом военно-патриотическое воспитание, как следует из документа, — одно из основных направлений патриотического воспитания. Военно-патриотическому воспитанию также дается такое определение, как «комплекс мероприятий, направленных на формирование у граждан осознанной необходимости защиты Отечества, подготовку к военной службе, воспитание гордости за принадлежность к своему народу, к его свершениям» и «за Вооруженные силы своей страны».

Военно-патриотическое воспитание — это еще и «почитание национальных традиций, святынь и символов, увековечение памяти воинов, погибших при защите Родины, уважение к отечественной истории, военной службе и форме одежды, мотивации на сохранение и приумножение славных воинских традиций предков», отмечают авторы законопроекта.

У государственных программ по патриотическому воспитанию должны быть определены задачи. Это, в частности, укрепление престижа службы в Вооруженных силах России и правоохранительных органах, совершенствование практики шефства воинских частей над образовательными организациями, говорится в проекте.

К основным направлениям государственной политики в сфере патриотического воспитания авторы относят поддержку памятников воинской славы, формирование гордости у подрастающего поколения за достижения предыдущих поколений «в области культуры, науки и техники» и активное включение молодежи в решение социально-экономических задач страны, а также создание центров по развитию гражданско-патриотического воспитания граждан на базе высших учебных заведений.

Правительство должно определить федеральный орган, ответственный за реализацию госполитики по патриотическому воспитанию, указано в документе. Этот орган будет реализовывать свои полномочия через структурные подразделения в регионах.

Законопроект о патриотическом воспитании планируется внести в Госдуму вскоре после прошедших в нескольких городах России митингов сторонников оппозиционера Алексея Навального, которые закончились массовыми задержаниями. Но Водолацкий не связывает появление документа с акциями, в которых приняли участие школьники и студенты. Последняя редакция документа была подготовлена два месяца назад, пояснил он.

«Мы опаздываем с его принятием», — считает Водолацкий. По мнению депутата, принимать его надо в ускоренном режиме, «чтобы не потерять Россию».

Как власти поднимают патриотизм

В начале прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил государственную программу патриотического воспитания россиян на 2016–2020 годы. Общий объем финансирования программы на пять лет составит около 1,7 млрд руб. Росмолодежь назначена координатором программы. В сентябре прошлого года в России появилось военно-патриотическое движение «Юнармия». В конце октября 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании аналога пионерской организации — «Российского движения школьников». Учредителем организации стала Росмолодежь.

Борьба с повесткой

В России тема патриотизма сильно военизирована, так исторически сложилось, отмечает политолог Аббас Галлямов. Поэтому, по его словам, такое внимание в законопроекте уделяется военной тематике. «С мирными свершениями патриотическая тема у нас почти не ассоциируется», — говорит эксперт.

Предлагая Думе рассмотреть такой законопроект, депутаты пытаются перекроить повестку после митингов, стараются вернуть в нее выгодную властям патриотическую риторику, считает политолог. По его мнению, такие шаги не повлияют на настроения тех, кто выходит на митинги, но могут сработать в отношении колеблющихся.

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