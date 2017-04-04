Градостроительный совет Бердска обсудил, где появится скульптура «Вежливые люди». Именно ее эскиз бердчане выбрали из нескольких вариантов. Теперь осталось воплотить выбор горожан в жизнь.

— Данная скульптура, наверное, приводила бы в душевное равновесие население и учила бы детишек вежливости, — отметил вице-мэр по строительству Петр Ким.

Автор скульптурной композиции Роман Урюмцев рассказал, что по задумке фигура олицетворяет вежливость, открытость и доброту. Два человека в высоких цилиндрах, один из которой ведет на поводке таксу, приветствуют друг друга. Эти люди могут иметь черты известных личностей. Например, существует похожая скульптура, где человек в цилиндре — это актер Георгий Вицин. Рядом с фигурами хотят поставить декоративный фонарь и скамейкую

— Мы считаем, что эта скульптура должна быть размещена в месте активного пешеходного трафика, но при этом рядом должна быть рекреация. Люди должны где-то посидеть, отдохнуть, посмотреть, — высказал свое пожелание Урюмцев.

Архитектор подобрал три места, где возможно размещение арт-объекта. Первый вариант — перекресток улицы Ленина и Горького, возле аптеки. Там, если идти в сторону ул. Вокзальной, есть небольшой пятачок с зелеными насаждениями. Место это пустует, а скульптура могла бы его оживить. Второй вариант — между администрацией Бердска и зданием управления образования. Третий вариант — парк культуры и отдыха.

Большинство участников градсовета высказались за размещение фигур в парке. Ведь там уже есть готовая инфраструктура. К тому же, именно в парке горожане могут и сфотографироваться, и просто не спеша полюбоваться скульптурой.

Мэр Бердска Евгений Шестернин предложил также рассмотреть вариант размещения композиции в сквере у ДК «Родина». Однако депутат Людмила Чуркина напомнила, что там уже стоят и, возможно, появятся новые объекты патриотической направленности. Там же планируют установить памятник чернобыльцам. По словам Чуркиной, хорошее место для скульптуры было рядом с магазином «Монетка»: там была и роща, и детские карусели. Но несколько лет назад земля эта стала частной. Площадку уничтожили, а деревья вырубили.

— А в парке не получится перенасыщения? Не получится ли что-то по наподобие выставочной площадки, не имеющий тематику? Здесь моряки, потом — бац — композиция с замками, потом лев… Какой-то такой коллаж, как мне кажется, — заметил Шестернин.

Депутат Елена Белова привела пример: есть немало мест, где стоят самые разнообразные скульптуры. И в этом нет ничего плохого. Люди ходят и фотографируются с каждой фигуркой.

После недолгих споров градсовет решил, что парк — идеальное место для «Вежливых людей». Осталось только найти конкретную точку. Главное, она не должна пересекаться с «патриотической зоной» (Аллея Моряков и Маршевая Аллея).

Уже найдены скульпторы, готовые изготовить композицию. Ориентировочная ее стоимость — 500 000 рублей. Материал — бронза. Полный комплекс обойдется в 1 млн рублей. Как уточнил Евгений Шестернин, в реализации проекта будут задействованы средства благотворителей.

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