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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила о гибели 14 человек в результате взрыва в метрополитене Петербурга.
«Сегодня можно констатировать смерть 14 человек: 11 на месте происшествия и трое скончались в агонирующем состоянии от травм, не совместимых с жизнью», — сказала Скворцова журналистам в Петербурге во вторник, 4 апреля.
По ее словам, в стационарах города находятся 49 пострадавших, 13 человек уже отпущены домой, получив лечение.
«Со вчерашнего дня мы вместе работаем со стационара и Петербурга. С ночи у нас проходит видеоконференции. Ночью с нами работали главные специалисты Минздрава РФ. Сегодня мы проводим селектор для того, чтобы разобрать клинические случаи самых тяжелых больных, которые находятся в НИИ Джанелидзе и Мариинской больнице», — сказала Скворцова.
«На сегодняшний день после работы ночью в месте теракта дополнительно найдены фрагменты тел предположительно четырех человек», — добавила Скворцова.
По ее словам, все больные, в том числе, находящиеся в крайне тяжелом состоянии, на текущий момент — стабильные. Она также уточнила, что в стационары города продолжают «поступать самотеком» пострадавшие граждане, при этом, как правило, они передвигаются самостоятельно.
По словам министра, за прошедшую ночь не скончался ни один из пострадавших. В больницах города продолжают оставаться 49 человек.
«Использованы все медицинские мощности, которые есть в стране, врачи чрезвычайно эффективно проявили себя при этой трагедии. Директор НИИ им.Джанелидзе сумел остановить кровотечение у молодой женщины, когда она уже потеряли три с половиной литра крови. Это случай из тех, которые описываются в медицинской литературе», — добавила Скворцова.
«Утром пришли в себя пациенты, которые находились в коматозном состоянии и сами себя назвали, имя и фамилию. Одна пациентка находится в медикаментозной коме», — отметила она.
Директор НИИ Скорой помощи Джанелидзе Валерий Парфенов сообщил, что все пациенты, находящиеся в стационаре, опознаны, передает «Интерфакс».
В понедельник около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства мощностью 200-300 грамм в тротиловом эквиваленте. Согласно последним данным возможным исполнителем теракта является уроженец города Ош (юг Киргизии), а ныне гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.
Кроме этого, неразорвавшееся взрывное устройство было найдено на станции «Площадь Восстания». Оно было обезврежено специалистами.
По факту взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий сегодня, 4 апреля, направил телеграмму губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко, в которой выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга. В телеграмме, в частности, сказано:
«Примите мои глубокие соболезнования в связи со случившимся. Такие жестокие и бесчеловечные преступления не могут иметь оправдания.
Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой трагедии. Новосибирцы разделяют скорбь от невосполнимой утраты с жителями Санкт-Петербурга».
С 4 апреля в России объявлен трехдневный траур.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 апреля 2017 г. [15:50]
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