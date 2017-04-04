Письмо президенту Путину отправил вчера, 3 апреля, активист из элитного поселка Светлый Александр Волошин, который добивается ремонта участка дороги от остановки «БАМ» в Новом до Светлого. Хотя этот путь соединяет бердские населенные пункты, принадлежит он Новосибирскому району. Его администрация, считают местные жители, из-за удаленности Светлого финансирует ремонт трассы «по остаточному принципу».

Напомним, о беде хозяев частных владений в Светлом «Курьер. Среда. Бердск» рассказывал осенью прошлого года. За 30 лет дорожное полотно изрядно разрушилось. Чтобы не провалиться в огромные ямы и ухабы, автомобилисты лавируют между ними, выезжая на встречную полосу. Волошин не раз обращался к властям Новосибирского района и в региональный минтранс. Он просил отремонтировать дорогу или передать ее в ведение Бердска, ведь ездят по ней бердчане.

Как следует из письма замглавы Новосибирской районной администрации Владимира Нормайкина министру транспорта и дорожного хозяйства области Сергею Титову, местная власть не против отдать проблемный участок дороги Бердску. «В настоящее время администрация Новосибирского района рассматривает юридическую возможность передачи данной дороги в Бердск», — сообщил чиновник после запроса бердчанина в правительство области.

Чуть позже активисту из Светлого пришел ответ из минтранса за подписью и.о. главы ведомства Евгения Ракова. В нем сказано, что в августе 2016 года ямы по пути от Нового до Светлого залатали. Капитального ремонта, пишет руководство министерства, ни в этом, ни в 2018 году местным жителям ждать не стоит. А без него здесь не обойтись: это признала комиссия, побывавшая прошлой осенью на месте. В нее вошли местные жители, вице-мэр администрации Новосибирского района Андрей Сухонос, управляющий поселком Новый Олег Кращук и подрядная организация, которая следит за состоянием дороги.

Однако такое положение дел не устраивает Александра Волошина и его соседей. В обращении к лидеру нации пенсионер из Светлого просит проверить, как используются государственные деньги на обслуживание разбитой дороги, передать ее Бердску и включить в региональную программу «Развитие автодорог регионального, межмуниципального и местного значения».

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