USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Андрей Ксензов обжаловал свое увольнение из новосибирского метро. Мэр Анатолий Локоть отправил его в отставку за нарушение финансовой дисциплины.
Бывший начальник МУП «Новосибирский метрополитен» Ксензов подал иск к мэрии в Центральный районный суд. Он потребовал признать незаконным распоряжение об увольнении, восстановить его в должности, компенсировать моральный вред и вернуть заработок за время вынужденного прогула, уточнили в пресс-службе суда 4 апреля.
Первое заседание пока не назначено. Судья также еще не определен, следует из карточки дела.
«Никакого пересмотра кадрового решения мэра Новосибирска не будет. В ближайшие дни состоится назначение нового начальника метрополитена», — заявил Тайге.инфо пресс-секретарь мэра Артем Роговский.
Он уточнил, что по результатам работы Ксензова в метро будет проведен аудит. «Появились интересные вопросы относительно его финансовой дисциплины, за что он и был уволен», — пояснил он.
Ксензова уволили 21 марта из-за несоблюдения финансовой дисциплины — он, якобы начислил себе надбавки без ведома мэра. В то же время Анатолий Локоть сообщил журналистам, что Ксензов вернул деньги. После этого власти объявили проверку уровня зарплат руководителей муниципальных унитарных предприятий.
Андрей Ксензов возглавил метро в 2015 году после ухода с поста первого вице-мэра.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 апреля 2017 г. [15:10]
[15:10] Ксензов подал иск на увольнение из новосибирского метро
[14:35] Дала взятку полицейскому продававшая алкоголь детям в Новосибирской области
[14:20] Депрессия — тема всемирного дня здоровья
[15:10] Ксензов подал иск на увольнение из новосибирского метро
[14:35] Дала взятку полицейскому продававшая алкоголь детям в Новосибирской области
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 1 C°, ветер: 6.7 м.с.
Снег, ветер: западный, юго-западный
|
Днем: 3 C°, ветер: 6.4 м.с.
Снег, ветер: юго-западный
|
Днем: 3 C°, ветер: 5.0 м.с.
Облачно, ветер: юго-западный