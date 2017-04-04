Андрей Ксензов обжаловал свое увольнение из новосибирского метро. Мэр Анатолий Локоть отправил его в отставку за нарушение финансовой дисциплины.

Бывший начальник МУП «Новосибирский метрополитен» Ксензов подал иск к мэрии в Центральный районный суд. Он потребовал признать незаконным распоряжение об увольнении, восстановить его в должности, компенсировать моральный вред и вернуть заработок за время вынужденного прогула, уточнили в пресс-службе суда 4 апреля.

Первое заседание пока не назначено. Судья также еще не определен, следует из карточки дела.

«Никакого пересмотра кадрового решения мэра Новосибирска не будет. В ближайшие дни состоится назначение нового начальника метрополитена», — заявил Тайге.инфо пресс-секретарь мэра Артем Роговский.

Он уточнил, что по результатам работы Ксензова в метро будет проведен аудит. «Появились интересные вопросы относительно его финансовой дисциплины, за что он и был уволен», — пояснил он.

Ксензова уволили 21 марта из-за несоблюдения финансовой дисциплины — он, якобы начислил себе надбавки без ведома мэра. В то же время Анатолий Локоть сообщил журналистам, что Ксензов вернул деньги. После этого власти объявили проверку уровня зарплат руководителей муниципальных унитарных предприятий.

Андрей Ксензов возглавил метро в 2015 году после ухода с поста первого вице-мэра.

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