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Дала взятку полицейскому продававшая алкоголь детям в Новосибирской области

В Новосибирской области перед судом предстанет женщина-предприниматель, пытавшаяся за взятку склонить полицейского к укрывательству факта продажи ею алкогольной продукции несовершеннолетнему лицу. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщили в региональном управлении СКР.

Барабинским межрайонным следственным отделом Следственного комитета РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 58-летней женщины в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу лично взятки должностному лицу за совершение незаконных действий).

По версии следствия, 7 марта 2017 года сотрудником межмуниципального отдела полиции МВД России «Барабинский» выявлен факт продажи в с. Кожевниково Барабинского района женщиной-предпринимателем в принадлежащем ей магазине алкогольной продукции (пива) 16-летнему юноше. За реализацию лицу, не достигшему 18-летнего возраста, спиртных напитков частью 2.1 ст. 14.16 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрено наложение на индивидуального предпринимателя штрафа в размере от ста до двухсот тысяч рублей.

Не желая нести ответственность за допущенное административное правонарушение, женщина 10 марта 2017 года в здании органа внутренних дел в городе Барабинске обратилась к сотруднику полиции, выявившему совершенный ею проступок, с просьбой укрыть приведенный факт. При этом предприниматель сообщила должностному лицу о своей готовности передать последнему за освобождение её от административной ответственности денежные средства, а затем сразу же положила на рабочий стол полицейского в качестве взятки 20 000 руб.

В то же время от получения незаконного вознаграждения сотрудник полиции отказался, о попытке дать ему взятку сообщил своему руководству, а также в СКР. По факту покушения на дачу взятки было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого обвиняемая признала себя виновной. Установлено, что женщина стремилась избежать наложения на неё административного штрафа, размер которого в несколько раз превышает сумму денежных средств, планировавшихся ею к передаче в качестве взятки.

По уголовному делу собраны достаточные доказательства, в связи с чем с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Дала взятку полицейскому продававшая алкоголь детям в Новосибирской области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 апреля 2017 г. [14:35]

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