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Депрессия — тема всемирного дня здоровья

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Врач эпидемиолог ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в г.Бердске Зинина А.В.:

7 апреля — Всемирный день здоровья

Всемирный день здоровья, отмечаемый каждый год 7 апреля, в день основания ВОЗ, является уникальной возможностью мобилизовать действия в отношении какой-либо темы в области здравоохранения, волнующей людей во всем мире.

Темой кампании по проведению Всемирного дня здоровья 2017 года – «Депрессия».

От депрессии страдают люди всех возрастов, всех категорий населения и во всех странах. Депрессия причиняет психические страдания, негативно отражается на способности человека выполнять даже самые простые повседневные задачи и иногда может иметь катастрофические последствия для взаимоотношений человека с близкими и друзьями, а также способности человека зарабатывать себе на жизнь. В крайних случаях депрессия может привести к самоубийству – на сегодня второй ведущей причиной смерти среди людей в возрасте 15-29 лет.

Тем не менее, депрессия поддается профилактике и лечению. Более глубокое понимание того, что собой представляет депрессия и как ее можно предотвратить или излечить, поможет развеять негативные стереотипы, связанные с этим заболеванием, и подтолкнуть большее число людей к тому, чтобы обратиться за помощью.

Общая цель этой рассчитанной на один год кампании, старт которой приурочен к Всемирному дню психического здоровья 10 октября 2016 г., – сделать так, чтобы как можно больше людей, страдающих депрессией, во всех странах обращались за помощью и получали ее. Девиз кампании: «Депрессия: давай поговорим».

Целей данной компании: • широкая общественность будет иметь более глубокое представление о депрессии, ее причинах и возможных последствиях, включая самоубийство, а также о том, какие существуют или могут существовать виды помощи по профилактике и лечению депрессии; • люди с нелеченной депрессией решат обратиться за помощью; • члены семьи, друзья и коллеги людей с депрессией смогут оказать им поддержку.

Депрессия – это заболевание, которое характеризуется постоянным состоянием уныния и потерей интереса к видам деятельности, которые обычно приносят удовлетворение, а также неспособностью делать повседневные дела, в течение, по меньшей мере, двух недель. Кроме того, у людей, страдающих депрессией, обычно присутствует несколько из перечисленных ниже симптомов: нехватка энергии, снижение аппетита, сонливость или бессонница, тревога, снижение концентрации, нерешительность, беспокойство, чувство собственной ничтожности, вины или отчаяния, а также мысли о причинении себе вреда или самоубийстве.

Обсуждение проблемы депрессии с членом семьи, другом или профессиональным медработником; в более крупных группах людей, например, в школе, на рабочем месте и на социальных мероприятиях; в обществе, в новостных СМИ, блогах или социальных сетях, – все это помогает разрушить негативные стереотипы и подтолкнуть все большее число людей к тому, чтобы, наконец, обратиться за помощью.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 апреля 2017 г. [14:20]

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