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На 31 млн рублей закупает препаратов от ВИЧ-инфекции Новосибирская область

Правительство Новосибирской области направит 31,5 млн рублей на закупку лекарственных препаратов против ВИЧ-инфекции. Соответствующее распоряжение сегодня, 4 апреля, подписал губернатор Владимир Городецкий, передает пресс-служба регионального правительства.

Как сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Наталья Пьянова, за 2016 год в Новосибирской области зарегистрировано около 4 тысяч новых случаев ВИЧ-инфицирования граждан. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией составляет 140 случаев на 100 тысяч населения. За последние три года число лиц, стоящих на диспансерном учете, выросло на 6 тысяч, число граждан, получающих антиретровирусную терапию – на 2,5 тысячи.

С 1 января 2017 года в соответствии с постановлением правительства РФ от 28 декабря 2016 закуп антиретровирусных лекарственных препаратов производит централизованно Минздрав РФ. Правительством Новосибирской области принято решение выделить из бюджета региона 31,5 млн рублей на приобретение лекарственных препаратов в целях своевременного бесперебойного обеспечения ими ВИЧ-инфицированных граждан на территории региона.

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На 31 млн рублей закупает препаратов от ВИЧ-инфекции Новосибирская область

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 апреля 2017 г. [14:20]

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Курьер.Среда.Бердск

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