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Освободили от налогов лиц под санкциями в России

Президент России Владимир Путин ратифицировал закон о праве лица, попавшего под иностранные санкции, не признаваться налоговым резидентом России. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Поправка в Налоговый кодекс о плательщиках НДФЛ позволит избежать уплаты налогов в двойном размере теми лицами, которые владеют имуществом в США и Европе и уплачивают с него налоги, при этом в связи с наложенными на них западными санкциям вынуждены жить в России, становясь таким образом налоговыми резидентами сразу двух стран.

Ранее статс-секретарь Минфина Юрий Зубарев сообщил, что закон, который призван обеспечить право попавшим под антироссийские санкции лицам отказываться от российского налогового резидентства, нужен для освобождения данных граждан от двойного налогообложения, передает Газета.ру.

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Освободили от налогов лиц под санкциями в России

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 апреля 2017 г. [14:05]

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Курьер.Среда.Бердск

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