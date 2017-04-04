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Суд обязал здравницу снести гостевые домики с городских земель Бердска

Бердский городской суд обязал санаторий «Сибиряк» снести гостевые домики. Сегодня, 4 апреля, судья гражданской коллегии Ирина Кадашева вынесла решение по иску прокурора города к ОАО «Санаторий-профилакторий «Сибиряк».

Вердикт оказался не в пользу здравницы: требования прокуратуры удовлетворены полностью, рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в горсуде.

Напомним, надзорный орган потребовал, чтобы «Сибиряк» снес восемь домиков контейнерного типа на сваях и беседку. Их, уверена прокуратура, незаконно воздвигли на двух земельных участках в лесу на берегу реки Раздельной.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», уголок отдыха, который стал предметом судебного разбирательства, частично стоит на землях санатория, частично — на городских. Однако договорных отношений «Сибиряка» с властями об использовании этих земель нет. За это нарушение надзорный орган уже оштрафовал здравницу на 120 тыс. рублей в 2016 году.

Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск» директор санатория Николай Харченко, он обращался к власти Бердска с просьбой арендовать участок и разбить там спортивный парк, открытый и доступный для бердчан. Но депутатам идея предпринимателя не понравилась.

По словам Светланы Шерстобитовой, начальника управления природных ресурсов Бердска, в границах забора территория санатория принадлежала предыдущему собственнику — издательству, которое отказалось от участка. Эколог не видит препятствий к узакониванию бизнесменом территорий, где самовольно поставлены домики.

— Я думаю, что не ухудшится ситуация, если этот участок через аукцион буден сдан в аренду «Сибиряку». Они за территорией следят, они открыли вход для отдыхающих, потому что это красивое место, — считает Светлана Васильевна.

Директор «Сибиряка» не согласен с вердиктом горсуда. «На том земельном участке, о котором шла речь в исковом заявлении, находятся всего четыре домика. Мы считаем, что Бердский суд не разобрался в вопросе», — уверен Николай Константинович.

Как пояснили в суде, мотивированное решение по делу «Сибиряка» изготовят через несколько дней. С момента его появления у руководства здравницы будет возможность обжаловать его в областном суде. Харченко заверил, что обязательно ей воспользуется.

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Суд обязал здравницу снести гостевые домики с городских земель Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 апреля 2017 г. [13:55]

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