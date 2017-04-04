Спецслужбы Киргизии подтверждают, что вероятным исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга является уроженец Киргизии, гражданин России.

«Вероятно, исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля является уроженец Киргизии, а ныне гражданин России», — заявил «Интерфаксу» во вторник официальный представитель Госкомитета национальной безопасности республики Рахат Сулайманов.

Он добавил, что «киргизские спецслужбы контактируют со спецслужбами Российской Федерации по поводу случившегося в Санкт-Петербурге».

Вероятным исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга был гражданин России, выходец из Киргизии 22-летний Акбаржон Джалилов, заявили спецслужбы республики. Террорист-смертник действовал в одиночку.

Источник агентства в силовых структурах Киргизии заявил, что «по ориентировкам ГКНБ соответствующие структуры в Оше проверяют всю информацию, связанную с возможным исполнителем теракта в Санкт-Петербурге. В адресном бюро выясняют все сведения, связанные с ним: национальность, место проживания, когда выехал из Киргизии в РФ, родственные связи».

В свою очередь МИД Казахстана сообщил, что казахстанца Максима Арышева, которого некоторые СМИ называли предполагаемым смертником, нет среди пострадавших и погибших при взрыве в метро в Санкт-Петербурге.

«Максим Арышев, студент третьего курса Санкт-Петербургского государственного Экономического университета, пропал без вести после сообщения о взрывах. С того времени ведутся его поиски. Была информация о том, что среди погибших может быть его тело, но после осмотра нашим генеральным консулом и родственниками информация не подтвердилась. Тело принадлежало другому человеку»,— цитирует Ъ руководителя пресс-службы МИДа Казахстана Ануара Жайнакова.

По данным Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, гражданин республики Максим Арышев не причастен к взрыву в метро в Санкт-Петербурге. «Ранее в СМИ проходила информация, что к теракту, возможно, причастен гражданин Казахстана Максим Витальевич Арышев, 1996 года рождения. Я хочу сказать, что эта информация не соответствует действительности. В поле зрения КНБ он ранее не попадал, на учете не значится, и партнерами из спецслужб России как исполнитель теракта он не рассматривается. Скорее всего, он жертва теракта, непосредственно находившийся в центре взрыва»,— сказал председатель КНБ Нургали Билисбеков.

Ранее санкт-петербургское издание «Фонтанка» сообщало, что опознаны трое погибших при взрыве, в том числе предполагаемый смертник — 22-летний гражданин Казахстана Максим Арышев. По версии издания, Максим Арышев последний раз заходил в интернет за несколько минут до взрыва. РБК со ссылкой на независимых расследователей Conflict Intelligence Team отмечал, что гражданин Казахстана является не террористом, а дной из жертв.

Теракт был совершен вчера, 3 апреля, в 14:40 в третьем вагоне электропоезда, двигавшегося по синей ветке петербургского метрополитена. Случилось это через несколько минут после того, как состав отправился от станции «Сенная площадь» в сторону «Технологического института».

В результате взрыва бомбы, заложенной в автомобильный огнетушитель, погибли 11 человек, а еще около 50 получили ранения различной степени тяжести. Глава Минздрава Вероника Скворцова отметила, что четверо из них находятся в тяжелом состоянии. По некоторым данным, привести вторую бомбу в действие помешало блокирование телефонов предполагаемых террористов.

Новости smi2.ru