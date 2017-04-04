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Собаки обглодали труп зоозащитницы в Нижнем Новгороде

Следователи выясняют причины гибели жительницы Нижнего Новгорода, тело которой нашли обглоданным в ее квартире, где также находилось несколько собак, сообщили РИА Новости https://ria.ru/incidents/20170403/1491408609.html в региональном СУСК России.

Ранее местные СМИ опубликовали информацию о том, что 31 марта в Приокском районе нашли тело 60-летней пенсионерки, которая, по словам соседей, часто приводила домой бездомных собак. В конце марта из квартиры стал доноситься неприятный запах, и соседи вызвали спецслужбы.

Когда вскрыли дверь, то обнаружили тело пенсионерки, которое лежало у порога. Якобы собаки отгрызли хозяйке голову, обглодали шею, кости. Тело увезли, а находившихся там пятерых животных заперли в квартире.

В региональном СУСК сообщили РИА Новости, что сейчас по данному факту организована проверка.

«Также назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причины гибели женщины», — сообщил собеседник агентства.

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Собаки обглодали труп зоозащитницы в Нижнем Новгороде

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 апреля 2017 г. [13:20]

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