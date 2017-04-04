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За 72,1 млн рублей достроят канализационный коллектор в Бердске

В Бердске объявлен аукцион на строительство очередного участка канализационного коллектора по улице Первомайской. Замена прогнившего водовода ведется с 2014 года.

Начальная цена аукциона — 72,1 млн рублей. В эту сумму входит не только прокладка новой трубы, но и оборудование шахт, восстановление асфальта и прочие сопутствующие работы.

Согласно документации, подрядчик должен приступить к строительству летом, а закончить — 31 октября 2017 года. Трубу будут прокладывать по ул. Первомайской, ближе к перекрестку с ул. Ленина.

Отметим, что сейчас на Первомайской серьезно проседает грунт из-за почти прогнившего водовода. Два провала временно устранили, залив цементной смесью. Окончательное благоустройство выполнят только летом.

Добавим, что в связи с ремонтными работами движение по ул. Первомайской будет ограничено. Для проезда будет свободна только одна полоса. Автомобилисты смогу воспользоваться альтернативной дорогой — через ул. Вокзальную.

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За 72,1 млн рублей достроят канализационный коллектор в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 апреля 2017 г. [12:50]

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Курьер.Среда.Бердск

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