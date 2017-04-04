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Сократился прожиточный минимум в России

Правительство РФ установило прожиточный минимум по итогам IV квартала 2016 года в размере 9 тыс. 691 рубля, отмечается в официальном документе, выложенном на интернет-портале правовой информации.

Для трудоспособного населения эта цифра составила 10 тыс. 466 рублей, для пенсионеров — 8 тыс. рублей, для детей — 9 тыс. 434 рубля.

Таким образом, размер прожиточного минимума на душу населения в IV квартале снизился на 2% по сравнению с III кварталом 2016 года.

Новости smi2.ru

  • Работающему жителю Бердска губернатор предлагает питаться месяц на 2783 рубля (78)
  • Прожиточный минимум урезали на 156 рублей в Новосибирской области (3)
  • Прожиточный минимум россиян на 180 рублей повысил премьер (7)
  • Прожиточный минимум для пенсионера в 2015 году установили в 7295 рублей в Новосибирской области (8)
  • Прожиточный минимум в Бердске у каждого свой (9)
Сократился прожиточный минимум в России

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 апреля 2017 г. [12:40]

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Курьер.Среда.Бердск

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