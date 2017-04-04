Продажу подержанных автомобилей хотят запретить в России!

Куплю-продажу с рук подержанных автомобилей, которые не прошли проверку на сертифицированной СТО, могут запретить в России, с таким предложением вышла ассоциация «Российские автомобильные дороги».

По мнению членов ассоциации, такая мера повысит безопасность продаваемых на вторичном рынке машин, сообщает агентство Nation News. Если осуществлять продажу «вторички» через дилерские центры или при условии обязательного осмотра машин на станциях техобслуживания, эту проблему можно решить.

В случае одобрения такой инициативы Минпромторгом цены на поддержанные автомобили в России могут существенно вырасти, особенно сильно может возрасти стоимость машин отечественного производства. Кроме того, дилерские центры есть далеко не в каждом городе в России.

Оборот вторичного авторынка России составляет 3 триллиона рублей в год.

Источник: Sibnet.ru

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