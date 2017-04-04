Сотрудники правоохранительных органов задержали и этапировали в Москву главу Удмуртии Александра Соловьева, сообщил «Интерфаксу» утром во вторник источник в правоохранительных органах.

«Утром его этапировали в Москву», — сказал собеседник агентства. Он не уточнил, какая именно организация произвела задержание и в связи с каким делом.

«Интерфаксу» пока не удалось получить официальных комментариев.

Новости smi2.ru